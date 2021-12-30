12/30增24例境外移入 創今年單日新高

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北30日電）正逢COVID-19疫情兩週年，中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內沒有新增本土確診病例，但新增24例境外移入，創今年單日新高，打平11月紀錄。

指揮中心因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情兩週年，今天在疫情記者會中特別播放「因為有你」感謝影片。指揮官陳時中表示，希望透過影片感謝防疫人員及配合防疫的民眾，共同對抗百年大疫。

新增24例境外移入個案，為11例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，其中自美國個案12例最多，法國3例，越南2例，英國、尼加拉瓜、奈及利亞、加拿大、阿拉伯聯合大公國、泰國及日本各1例，入境日介於12月14日至12月28日。

陳時中提及，今天新增24例境外移入個案，是今年單日新高，打平11月紀錄。從手頭上的資料分析，全球昨天單日增加約165萬多名新確診個案，新增7892名死亡個案，國外疫情非常嚴重，個案主要來自於美國、英國、法國、義大利等，顯示現階段台灣邊境嚴守具重要性。

陳時中說，今年9月至11月每月新增境外移入個案近200例，但12月累計至30日已有387例，個案數倍數成長，相信再加上12月31日單日新增境外移入，12月整個月新增境外移入數恐超過400例。隨著國際疫情持續升溫，「單日境外移入超過50例不是不可能」。

國際疫情嚴峻，對台灣邊境檢疫是一大考驗，陳時中表示，「這一關一定要守好」，未來防疫計程車、防疫旅館及集中檢疫所壓力都會非常大，此刻落實個人防疫意義重大，防疫全民有責，包含儘速接種疫苗，跨年活動應戴好口罩、返家落實洗手。

陳時中提醒，民眾不可因台灣暫無本土個案輕忽，世界疫情局勢非常險峻，只要一有破口，疫情擴散速度勢必讓所有人措手不及，每個人都要扮演好自己的角色，與衛政、民政、警政、醫事人員等防疫第一線英雄，一起守護台灣，凡是從個人保護做起，相信疫情就有壓制可能。

陳時中說，對於台灣而言，雖然跨年活動是很大的防疫考驗，但台灣零本土，沒有道理禁止跨年，大家想如常生活，就須落實個人防疫，今天是今年上班最後一天，鼓勵連假可去打疫苗，民眾身邊若有親友尚未接種疫苗，「勸他快去打」，有任何對於疫苗疑慮，可赴醫院向專業醫護人員請教。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6988例確診，分別為2334例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1101230

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）