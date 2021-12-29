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COVID-19疫苗2/300

疫苗2劑打完3個月後難抗Omicron 第3劑間隔研議縮短

2021/12/29 16:01（12/29 16:39 更新）
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指揮中心指揮官陳時中29日表示，將請專家小組討論是否縮短第3劑疫苗接種間隔，可能提供運動員有必要出國比賽前提早接種。圖為亞東醫院疫苗接種處。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中29日表示，將請專家小組討論是否縮短第3劑疫苗接種間隔，可能提供運動員有必要出國比賽前提早接種。圖為亞東醫院疫苗接種處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北29日電）日本研究發現，完整接種疫苗3個月後，抗體對抗COVID-19新型變異株Omicron效果恐降低70%至80%。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將請專家小組討論是否縮短第3劑疫苗接種間隔。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天全台接種7萬7633劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其中包括656劑基礎加強劑、9724劑第3劑，累計接種3461萬725劑，人口涵蓋率第1劑79.87%、第2劑67.57%、基礎加強劑接種率0.01%、追加劑接種率0.49%。

台灣空手道代表團赴哈薩克參賽累計13人染疫，未來長期移地海外培訓參賽國手團是否提前接種第3劑疫苗。陳時中表示，目前正在研議中，可能提供運動員有必要出國比賽前，可提早接種加強劑。

另外，陳時中說，日本研究發現打完2劑疫苗3個月後，對抗Omicron變異株效果大幅降低70%至80%，也會提到專家小組討論是否縮短第3劑疫苗接種間隔。

COVID-19疫苗地圖今天上午上線，供查詢施打廠牌、服務時間等資訊，但一早就傳出定位錯誤等狀況。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心今天將疫苗資訊更新到「疫苗防治一網通」的地圖裡，希望讓民眾利用手機定位尋找附近有提供疫苗的醫療院所，但上午將資料從測試機轉移到正式機的時候，有些院所座標出現錯誤，已立即更正。（編輯：張雅淨）1101229

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