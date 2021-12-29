美國平均7天單日確診數創新高 1月疫情恐更艱困

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國COVID-19新增病例7天平均值28日來到逾25萬例，創下新高。圖為紐約時報廣場行動檢測站的排隊人潮。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社亞特蘭大28日綜合外電報導）根據美國約翰霍普金斯大學網站追蹤數據，全美COVID-19每日新增病例7天平均值今天來到25萬4496起，創下新高，打破今年1月11日創下的前一個紀錄大約25萬1989起。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，上個月開始，美國和世界其他地方的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數都在迅速攀升。美國截至今天的7天平均值仍在計算中，這天結束時可能會再往上增加。

「今日美國報」（USA TODAY）分析約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，顯示昨天新增超過50萬起病例，超越前次單日新增病例最高紀錄30萬3000起。病例顯著激增，可能代表著耶誕假期部分病例「校正回歸」，但也反映出部分激增病例是傳染力相當高的Omicron病株所致。

專家預測，至今堪稱傳染力最強的Omicron變異株會讓2022年開年相當艱困。

布朗大學（Brown University）公衛學院院長吉哈（Ashish Jha）說：「1月會是非常、非常艱困的月份，人們應該為這個月做好準備，因為會有很多人染疫。」

CNN醫療分析師芮納（Jonathan Reiner）26日表示，他認為美國「下週到10天內應該就會輕易出現單日新增50萬起病例」。

吉哈指出，已接種疫苗和加強針的人多數都不會淪為重症，但那些未接種苗的人則不然。

吉哈說：「許多連一劑疫苗都沒有接種的人最後會病得很嚴重，這會相當具有破壞性。我希望隨著我們進入2月和3月，染疫數字會顯著下降，屆時時序也將開始進入春天，天氣會開始好起來，這也有幫助。」

雖然專家呼籲美國民眾接種疫苗或加強針，加強針接種率近幾週來卻下降，全美完整接種疫苗的人口中僅32.7%打過加強針。

此外，耶誕節和新年等假期聚會，讓部分醫療照護人員擔心孩童接下來幾週可能會受到影響，特別是那些年紀還太小、無法接種疫苗的孩童。

全美兒科COVID-19住院人數正逼近9月創下的最高紀錄。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）和美國衛生及公共服務部數據，在12月26日截止的那一週，平均一天有約305名兒童因COVID-19入院治療。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101229