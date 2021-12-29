Omicron蔓延 學者估歐美2022年1、2月恐疫情高峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北29日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，COVID-19變異株Omicron已占據全球21%新增個案，若以這樣趨勢繼續發展，歐美國家明年1月、2月將出現疫情高峰期。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析疫情發展，並邀請台北市聯合醫院仁愛院區急診醫學科主任賴昭智分享國外研究對抗COVID-19變異株Omicron的疫苗效益。

陳秀熙指出，全球COVID-19疫情仍持續上升，Omicron變異株已占據21%新增個案，若以這樣趨勢繼續發展，歐美國家在明年1月、2月可能出現疫情高峰期；而疫情再起的原因包括NPI（戴口罩、維持社交距離等非藥物介入措施）太早解封以及疫苗保護力失效。

目前全球2劑疫苗覆蓋率近5成，但陳秀熙提到，有些疫苗施打時間較久，保護力已失效，若考慮疫苗保護力失效，全球調整後的完整2劑疫苗覆蓋率僅37%，現在各國雖持續加強第3劑覆蓋率，但目前僅達6%，若疫苗施打第3劑速度趕不上疫苗保護力失效時間，對Omicron流行會有很大影響。

陳秀熙表示，因應農曆春節返鄉潮，台灣依入境者疫苗施打狀況，分為「14+0」、「10+4」、「7+7」等3種檢疫方案；以美洲、歐洲、亞洲的春節返鄉預估入境數和Omicron在各洲的發生率模擬，當入境者完全遵守檢疫規範時，推估不會產生隱形感染個案，可阻擋Omicron在台灣社區流行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前已有多國開始施打第3劑疫苗，以對抗Omicron。賴昭智提到，Novavax（美國諾瓦瓦克斯醫藥公司）最新報告顯示，接種2劑疫苗對Omicron仍有保護力，接種第3劑免疫反應增9.3倍，而青少年免疫反應比成人高2至4倍。

賴昭智指出，3大疫苗公司也發布對抗Omicron的疫苗效益，AZ疫苗最新報告顯示，施打第3劑後，對抗Omicron的中和抗體濃度可提升2.7倍；施打3劑BNT疫苗可提升中和抗體濃度25倍；第3劑施打莫德納疫苗半劑量，中和抗體濃度可增加37倍。（編輯：陳政偉）1101229