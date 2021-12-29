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空手道代表隊13人染疫 體育署：選手教練都屬輕症

2021/12/29 15:20（12/29 16:39 更新）
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體育署副署長洪志昌29日表示，空手道代表隊共有13人確診COVID-19，目前監測下確診的選手、教練都屬輕症與無症狀。（示意圖／中央社檔案照片）
體育署副署長洪志昌29日表示，空手道代表隊共有13人確診COVID-19，目前監測下確診的選手、教練都屬輕症與無症狀。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北29日電）體育署副署長洪志昌今天表示，針對空手道代表隊共有13人確診COVID-19，目前監測下確診的選手、教練都屬輕症與無症狀；另外只要打滿2劑疫苗滿5個月的運動員，將可接種第3劑。

台灣空手道代表隊今年11月前往杜拜參加世界空手道錦標賽，結束後則飛往哈薩克移地訓練，並參加亞洲空手道錦標賽，22名團員在12月24日返台，隔天就驗出有11人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），接下來連續兩天都各追加1人，共計達13人染疫。

中央流行疫情指揮中心昨天公布空手道代表隊的病毒基因定序，空手道代表隊13名確診者，當中就有7人病毒株是Omicron新型變種病毒。

洪志昌今天表示，根據監控回報的狀況，染疫的選手、教練有些是無症狀患者，有症狀的多半也只有出現喉嚨痛、咳嗽等輕症，Ct值則介於10至30幾之間，狀況還算良好。

對於未來國手出國參賽將接種追加劑，洪志昌表示，很感謝指揮中心讓選手打完2劑疫苗，且間隔滿5個月的代表隊選手與教練，將可優先接種第3劑疫苗。他透露，若間隔時間不滿5個月，但近期有迫切出國需要的代表隊，則可透過專案申請，再由指揮中心評估是否適合接種。

由於國際疫情再次升溫，洪志昌重申，接下來除非是正式洲際錦標賽，如亞錦賽、世錦賽，或與參賽權有關的積分賽，才會讓選手出國比賽，其他非必要的比賽都會盡量避免。（編輯：張雅淨）1101229

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