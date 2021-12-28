出國參賽提前接種第3劑？莊人祥：近期ACIP討論

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北28日電）台灣空手道代表團赴哈薩克參賽累計13人染疫。未來長期移地海外培訓參賽國手團是否提前接種第3劑疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天表示，近期交由ACIP會議討論。

台灣空手道代表團赴哈薩克參賽，返台後採檢陸續出現13名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性個案，中央流行疫情指揮中心邀集相關主管機關舉行檢討會議，是否規定接種2劑或3劑疫苗才可出國比賽受到關注。

莊人祥今天下午在記者會中表示，針對此次空手道代表團染疫事件，指揮官陳時中已與體育署人員初步檢討，但代表團員在當地的防疫策略及採檢流程是否有疑慮仍待釐清，已要求代表隊團員提供相關資訊，後續由體育署完成資訊彙整。

對於未來體育代表團出國參賽防疫事宜，莊人祥說，檢討會中有提出部分建議，要求體育署未來應提供快篩試劑，以利代表隊出國可用，只要有出現疑似症狀，即可自我採檢，及早發現疫情。

另外，檢討會議中提到，此次出現染疫者的空手道代表團早在11月上旬至中旬陸續抵達哈薩克，13名確診者中2人僅打1劑COVID-19疫苗；其餘11人都有完整接種2劑疫苗，其中4人於7月施打第2劑、5人10月接種、2人11月才完整施打2劑。

莊人祥說，即使是最早在7月完成2劑完整接種的代表團員，當初11月出國培訓參賽時，接種時程也才間隔4個月，國內並不允許間隔4個月接種第3劑。

莊人祥說，考量體育代表隊可能需要長時間在國外移地訓練及參與賽事，是否須提前接種第3劑，將交由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論。另外，這次出現染疫者的空手道代表團發現有1名團員檢出A型流行性感冒，他說，未來也將提供代表隊接種流感疫苗。

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這場哈薩克空手道賽事，不僅台灣代表隊返國後出現大量確診者，泰國代表團也傳出染疫事件，莊人祥表示，因防疫人員不在現場，已要求參賽人員協助，但代表團人員現在都在醫院或集中檢疫所，相信需要一些時間才能調查清楚。

媒體詢問，指揮中心是否規劃將哈薩克列入「重點高風險國家」名單。莊人祥說，事實上無法排除選手互相傳染可能性，暫無相關安排，但會持續關注哈薩克入境者人數，Omicron境外移入個案發病比率，會持續滾動式調整。（編輯：管中維）1101228