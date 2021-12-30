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疫情13/300

北市防疫旅館3人確診 陳時中：不排除改列本土

2021/12/30 17:13（12/30 17:23 更新）
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台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」境外移入確診者。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」境外移入確診者。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北30日電）台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」境外移入確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，若病毒基因定序出爐，定序相同就可能是群聚事件，不排除改列本土。

指揮中心下午於疫情記者會中公布，台北市某防疫旅宿陸續出現3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案（案17058、案17085及案17099），案17085及案17099住在5樓、案17058則為入住6樓的旅客，暫不判定為群聚，僅定義為具時序性事件。

台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」確診者。指揮官陳時中30日說，暫時不能說是群聚，仍待進行基因定序釐清狀況。（指揮中心提供）
台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」確診者。指揮官陳時中30日說，暫時不能說是群聚，仍待進行基因定序釐清狀況。（指揮中心提供）

陳時中表示，3名個案不僅入境國不一樣，也並非搭乘同班機，入境時間也不同，雖基因定序尚未出爐，但3名個案確實都是在檢疫期間內發病，暫時列為境外移入個案；現階段並不會將最先發現的案17058做為指標個案，後續定序結果，若證實為群聚事件，將會將境外移入個案列為本土病例。

外界關注指揮中心如何察覺此防疫旅館有群聚疑慮，陳時中說，由於案17058的Ct值從高降低，懷疑可能是較近期感染，所有現象指向旅館群聚，當然也不排除搭乘飛機時感染，是否為群聚，及後續環境採檢作為，等定序出來再報告。

指揮中心發言人莊人祥說明，主因是發現案17058執行防疫旅館及家中檢疫的10+4春節檢疫方案，14天檢疫期滿前確診，但兩次採檢的Ct值卻從26下降至20，病毒量持續增加，意味處於發病初期。

莊人祥說，中央將此發現通知衛生局，要求查核此防疫旅館，當下衛生單位回報並無時間重複確定病例，不料 兩天後出現案17085，進一步匡列採檢又發現案17099，但是否為群聚事件仍在懷疑階段，因為個案間房間並無相鄰，無法直接推論為群聚，需要小心求證，定序進行中。（編輯：管中維）1101230

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