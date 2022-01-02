1/2新增20例境外移入 11人來自美國最多

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北2日電）中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增20例COVID-19境外移入病例，其中以美國的入境個案共11例占最多；另今天沒有新增本土個案，確診個案中也無新增死亡。

記者會中表示，今天新增20例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為10例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於去年12月12日至12月31日。

陳時中說，今天新增的境外移入個案入境國，美國共11例，占比最高，其次是英國2例，加拿大、澳大利亞、越南、沙烏地阿拉伯、泰國、希臘及中國各1例。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7070例確診，分別為2416例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1110102