1/3增25例境外移入 15人來自美國最多

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國內3日沒有新增本土個案，但新增25例COVID-19境外移入病例，其中仍以美國為入境確診個案最多，共15例。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北3日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內沒有新增本土個案，但新增25例COVID-19境外移入病例，其中仍以美國為入境確診個案最多，共15例；另外，確診個案中無新增死亡。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月19日至今年1月1日。

陳時中說，新增個案入境國，以美國占大宗，共15例；再者為土耳其4例，其餘來自德國、加拿大、義大利、菲律賓、亞美尼亞及千里達及托巴哥，從上述國家入境個案各1例。

陳時中特別提及，台灣近期雖有零星本土個案，但並無社區傳染事件。國內疫情相對穩定，反觀國際疫情，歐洲、美國新增個案數每週持續垂直上升，以歐洲及美洲疫情上升比例而言，分別為81%、94%，攀升非常快速，研判可能與Omicron變異株肆虐有關。

陳時中說，現階段國際病例數上升速度非常驚人，也可能與耶誕節人流大量移動、密集聚集有關。所幸現階段死亡率沒有明顯增加，但仍需要觀察，尤其隨著各國病例數繼續增加，醫療量能將是一大考驗，即使Omicron重症不多，但醫療量能崩解所造成的傷害恐怕會更大，須提高警覺。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7095例確診，分別為2439例境外移入，1萬4602例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1110103