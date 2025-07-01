小琉球民宿毒趴屏警逮8遊客 暑期青春專案加強臨檢

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）警方昨晚在小琉球查獲8名遊客開毒趴，正逢青春專案首日。屏東縣政府警察局表示，暑期將加強治安顧慮場所臨檢，同時呼籲各營業店家，共同維護青少年成長環境。

屏東縣警察局東港分局偵查隊長葉憲威今天接受媒體聯訪表示，6月30日晚間接獲線報，得知琉球鄉1處民宿內公共空間，有人施用愷他命，立即由琉球分駐所長劉永欽率員前往查緝。

葉憲威表示，琉球所當場查獲8人在民宿內拉K，遊客4男4女來自中北部，為一群相互認識友人，年紀皆約28、29歲；所方也查獲尚未施用毒品愷他命及K盤等證物，立即將8人依涉違毒品危害防制條例偵辦。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，東港警分局青春專案首日查獲民宿內開毒趴，就是淨化妨害青少年成長環境最好證明；近來犯罪集團利用少年從事犯罪情形日益嚴重，警局今年將「遏止黑幫吸收少年」、「查緝毒品」、「打擊詐欺」、「防治兒少性剝削、嚴查兒少性影像」等列為查緝重點。

戴台㨗說，警方將在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所，主動出擊加強臨檢，同時呼籲各營業店家，遵守建築、消防、兒少相關法令規定，共同維護青少年成長環境。

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屏東縣警察局指出，今天0時起啟動暑期青春專案，首日深夜聯合稽查工作，結合屏東縣政府教育處、社會處、勞青處、城鄉發展處、消防局、衛生局、屏東縣學生校外生活輔導會及警局8單位，由戴台㨗主持，針對青少年常出入的不當場所加強查察，淨化妨害青少年成長環境。

屏縣警局指出，此次專案共動員76名警力，臨檢處所33處，查獲通緝犯4名，毒品案件2件9人，其他各類案件5件5人。（編輯：陳仁華）1140701