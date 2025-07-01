讓藝術成日常品味自信 修復師蔡舜任推未來典藏空間

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）2025好感空間展將於3日至6日在大台南會展中心舉行，藝術修復師蔡舜任與汽車及鋼鐵業者合作參展，推出融合藝術修復、工藝美學與建材技術未來典藏空間，讓藝術品也可成日常品味與自信。

蔡舜任藝術文化股份有限公司（TSJ Art Restoration ）創辦人蔡舜任，今天告訴中央社記者，民眾生活品質日益提升，不再只有美術館與博物館才能擁有典藏風景，如同歐美許多家庭以藝術藏品妝點空間，相信典藏也可成為一種日常品味與自信。

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蔡舜任指出，TSJ Art Restoration再度參與好感空間展，此次與德國汽車工藝及台灣金屬擴張網領導品牌業者共同推出跨界聯展，以沉浸式策展手法，打造融合藝術修復、前瞻工藝美學與高端建材技術的未來典藏空間，開啟橫跨工藝、材料設計與現代生活美學對話。

蔡舜任指出，每件收藏品都有獨特價值，希望透過修復、保存與空間規劃等方式與過程，幫助藝術收藏優雅融入生活，成為家中最有靈魂風景，並透過此次展覽回應對文化永續的深刻關懷，挑戰未來典藏空間的可能性，重新定義藝術品保存意義。（編輯：陳仁華）1140701