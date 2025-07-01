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暑假海上活動增 航港局首辦海運安全季

2025/7/1 11:21
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（中央社記者余曉涵台北1日電）暑假來臨，民眾從事海上活動增加，交通部航港局今年首度舉辦海運安全季，分為客船及載客小船、遊艇、浮具3大主題，推廣正確的航安觀念。

為了提升民眾海上活動安全意識及推廣海運安全政策，航港局舉辦「2025海運安全季」啟動記者會，這也是航港局首度舉辦海運安全季。

航港局表示，2025海運安全季分為客船及載客小船、遊艇及浮具3大主題，客船及載客小船主題著重推廣乘客搭船時的安全注意事項，遊艇主題強調如何正確辨識遊艇類型，浮具主題聚焦於浮具及個人定位無線電示標（PLB）登錄。

航港局長葉協隆表示，隨著夏天到來，民眾從事海上活動的機會大幅增加，無論是搭乘客船出遊、駕駛遊艇欣賞海景，或是使用各式浮具親水嬉戲，海上的各種活動越來越多元，海上安全的重要性更加不容忽視。

葉協隆指出，經過交通部及航港局努力，海事事故已經從民國109年的221件降低至113年的170件，港區事故也從109年的95件降低至113年的42件。

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葉協隆說，台灣本島與離島的海運航線共24條，年客運量為561萬人次，從8月1日起搭客船也將實施實名制，希望能更佳保障旅客安全。

航港局表示，這次製作一系列海報、摺頁、懶人包與短影音等，透過各大交通場站、媒體及公私部門等管道推播，藉由簡明清楚的資訊傳達，讓民眾於旅途或日常生活中都能輕鬆接收最新且正確的航安資訊。（編輯：管中維）1140701

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