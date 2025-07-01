成大人力潛艇隊美國海軍實驗室參賽 創隊史最快速度

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（中央社記者張榮祥台南1日電）國立成功大學人力潛艇隊今年6月首度前進美國海軍研究實驗室、參加第18屆國際人力潛艇賽，27日上午完成賽程，最後一次嘗試時創隊史最快速度，中華民國國旗也高懸會場內。

成大今天發布新聞稿指出，成大人力潛艇隊在美國海軍研究實驗室參加第18屆國際人力潛艇賽，中華民國國旗與美國、英國、加拿大、新加坡、波蘭參賽國家國旗並列，高懸於會場內，參賽國家隊伍共6國17隊。

成大隊伍6月27日完成賽程，惜未奪獎，但在最後一次嘗試首次超過3節，以3.24節創下隊史最快速度；這場賽事冠軍則是加拿大魁北克（法語區）蒙特婁的高等工程技術學院Omer 13號，打破人力潛艇速度的世界紀錄，達到7.682節。

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成大表示，這次比賽地點在美國華府郊區全球最頂尖的船模實驗室－大衛泰勒船模水槽，此水槽屬於美國海軍水面戰鬥中心，以紀念提倡科學研發軍艦設計的大衛泰勒將軍而命名，平時是外人難以進入的軍事重地，每名參賽隊員須事先申請，並被限制活動範圍。

美國舉辦國際人力潛艇競賽歷史較歐洲悠久，以直線速度為主要競賽項目，英國舉辦歐洲國際人力潛艇競賽則以直線加彎道操控性為主，2項賽事每2年一賽，交錯進行，也都利用海軍實驗水槽舉行。（編輯：陳仁華）1140701