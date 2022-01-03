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疫情31/300

防疫旅館群聚頻傳 有風險房間將匡列不讓旅客入住

2022/1/3 16:22（1/3 17:27 更新）
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指揮中心指揮官陳時中3日表示，防疫旅館房間若有風險也將匡列，不讓檢疫或隔離旅客入住。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心指揮官陳時中3日表示，防疫旅館房間若有風險也將匡列，不讓檢疫或隔離旅客入住。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北3日電）防疫旅館COVID-19群聚事件頻傳，指揮中心指揮官陳時中今天表示，除匡列確診者的接觸者外，旅宿房間若有風險也將匡列，不讓檢疫或隔離旅客入住。

春節返台人潮眾多，防疫旅館屢傳群聚或疑似群聚事件，中央流行疫情指揮中心也啟動全台防疫旅館總體檢，將於今天之前全數查核完畢。

陳時中今天說明，全台465間防疫旅館，目前已有395間查畢，其中100多間有缺失需要複驗，已有8間完成複驗，後續會請感控專家小組抽查檢視。

陳時中說，100多間需要複驗的防疫旅館，尚不需停止收客，但若複驗未通過就必須停止收客；媒體另詢問發生群聚疫情的防疫旅館是否有重啟條件，陳表示，由地方衛生局依照需要判定。

陳時中說，目前初步研判是在檢疫期間內發生確診，對社區威脅相對低；先前中央有公布防疫旅館感控相關指標，台北市有幾家防疫旅館正在依循指標檢視，但不代表有群聚，只是看看是否有群聚可能性，及早發現問題及早處理，不只是台北市，各地都陸續進行。

媒體詢問，防疫旅館群聚染疫，是否與空調系統有關，陳時中說，尚在檢視中，若通風無法改善，不排除不可作為防疫旅館。

陳時中說，一直以來確診者匡列是針對接觸者，但未來也會對防疫旅館房間匡列，經檢查通風等狀況若研判有風險、可能使病毒散布，就不再讓旅客入住。

陳時中說明，目前正著手對已發生群聚的防疫旅館進行房間匡列，但因這些旅館目前已清空，沒有這麼急；而房間若被匡列，就是該房間不收住旅客。

此外，媒體提問有醫師建議機場深喉唾液PCR採檢後，等到檢驗報告出爐若陽性，但確診者已在防疫旅館，如此一來是否有風險。

陳時中說明，機場檢疫有些國家是在機場等待結果，台灣則是在檢疫處所等待，前者的前提是機場空間要夠大，否則不同班機的旅客同時在機場等待，只是增加交叉感染的可能性。

陳時中說，入境者在機場採檢後，到防疫旅館等待結果，風險在於移動路程跟旅館管理，若能落實管理，無法掌控的風險相對較低。

陳時中坦言，確實有人在機場隔離，等待採檢結果出爐，若陽性則送往醫院，陰性則送防疫旅館，但經評估台灣的機場場地無法達到隔離效果，不同班機人潮混雜，反增風險，故目前不打算這樣做。

陳時中強調，防疫旅館也是邊境管理重要的一環，每個人負責一部分防疫工作，一起建立起防疫體系。

媒體也提問，新變異株Omicron入侵，是否會檢討春節7+7檢疫方案，陳時中表示，Omicron並未對於7+7檢疫方案帶來新的威脅，且Omicron潛伏期反而較其他變異株還短，重點仍是檢疫處所的安全管理。（編輯：卞金峰）1110103

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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