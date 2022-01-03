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疫情37/300

防疫旅館再傳3起群聚？北市府否認

2022/1/3 08:41（1/3 09:04 更新）
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媒體報導，台北市再發生3起防疫旅館疑COVID-19群聚感染事件。台北市副市長黃珊珊3日在臉書表示，台北防疫旅館目前沒擴大群聚感染，之前公布的3間都在掌控中。（圖取自Pixabay圖庫）
媒體報導，台北市再發生3起防疫旅館疑COVID-19群聚感染事件。台北市副市長黃珊珊3日在臉書表示，台北防疫旅館目前沒擴大群聚感染，之前公布的3間都在掌控中。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）媒體報導，台北市再發生3起防疫旅館疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件，但台北市政府觀光傳播局今天表示，沒這件事，先前疑群聚感染狀況3間旅館都已在掌握中。

台北市副市長黃珊珊上午也在社群網站臉書（Facebook）發文表示，台北防疫旅館目前沒擴大群聚感染，也非6家，之前公布的3間目前都在掌控中。

聯合報報導，台北新增兩間防疫旅館群聚案正在調查，還有另一間待確認，累計台北共6家防疫旅館疫情拉警報。

觀傳局上午在通訊軟體發布聲明表示，台北防疫旅館沒擴大群聚感染或6家出現漏洞，媒體報導顯然未經查證。

台北去年12月發生中正區一家防疫旅館出現相鄰兩房住客先後確診，接著中正區一家防疫旅館先後驗出3人感染Omicron變異株，昨天再公布一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件。（編輯：李明宗）1110103

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