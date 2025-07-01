匯率波動劇烈 勞動基金5月虧929億元

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）勞動部今天公布最新勞動基金運用績效，受匯率波動劇烈等影響，5月單月虧損新台幣929億元，整體勞動基金今年截至5月底總虧損2919.7億元，收益率負4.26%。

根據勞動部勞動基金運用局最新運用情形報告，整體勞動基金規模為6兆8949億元，收益率為負4.26%。

其中，各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，所以投資收益有所差異，其中新制勞退基金規模為4兆5549億元，收益率負4.32%；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益率負4.17%；勞保基金規模為1兆804億元，收益率負4.66%；就保基金規模為1743億元，收益率負2.01%；勞職保基金規模為374億元，收益率0.76%；積欠工資墊償基金規模為196億元，收益率為負1.48%。

另外，受衛生福利部委託管理國民年金保險基金規模為5837億元，收益率為負5.00%；受農業部委託管理農民退休基金規模為225億元，收益率為負4.14%。

數據也顯示，5月單月整體勞動基金虧損約929億元，其中新制勞退單月虧損733億元。

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勞動基金運用局表示，5月受到多項重大事件交錯影響，月初美中貿易關係傳出緩和訊號，雖然有助市場情緒修復，但談判進展仍待時間觀察；在國內方面，新台幣5月兌換美元單月強升超過2元，對出口導向企業形成壓力，進而影響市場信心。

整體而言，基金局表示，今年5月股票市場回升，但匯率波動劇烈，導致國外投資部位出現帳面價值損失，影響整體投資報酬率，但匯價長期仍將回歸均值，勞動基金運用局已視市場變化調整資產配置，審慎投資布局。（編輯：管中維）1140701