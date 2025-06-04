勞動基金虧損 洪申翰：規模上兆 勞工不用擔心

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動基金4月單月虧損新台幣1348億元，外界擔憂勞保基金財務，勞動部長洪申翰今天強調，勞保基金水位仍維持上兆規模，勞工不用擔心，目前也透過多元方式維持基金水位。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰就「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」進行專題報告，並備質詢，洪申翰會前接受媒體聯訪做出上述表示。

洪申翰表示，最近勞動基金因地緣政治、美國關稅的議題受到影響，但目前勞保基金的水位還是維持在上兆以上的規模，勞工朋友不用擔心。

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洪申翰也說，除了勞保撥補以外，勞動部現在也透過鼓勵中高齡或高齡者的就業，強化納保、給付的審核，督促雇主要確實來幫員工投保等各種的方式，希望盡力的來維持基金的水位，來確保勞工朋友的權益。

洪申翰也說，勞退有保證收益的機制，勞保也是確定給付制，所以勞動基金收益波動其實不會影響勞工在勞保的給付，「這部分大家還是不用擔心的」。（編輯：李淑華）1140604