拚疫苗注射率 中市推施打前2劑都送200元禮券

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台中市政府4日到北屯區公所舉行行動市政會議，市長盧秀燕（右）宣布，考量北部防疫旅館出現確診案，為提高全市疫苗注射率，從5日起，不限戶籍、國別，只要年滿18歲以上民眾，在台中施打第1劑或第2劑COVID-19疫苗，都發給價值新台幣200元禮券鼓勵接種。中央社記者郝雪卿攝 111年1月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）考量北部防疫旅館發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，台中市長盧秀燕今天指出，為提高全市疫苗注射率，施打前2劑疫苗的民眾都發送200元禮券。

台中市政府今天到北屯區公所召開行動市政會議，盧秀燕在會中宣布，考量北部防疫旅館出現群聚，為提高全市疫苗注射率，從明天起，不限戶籍、國別，只要年滿18歲以上民眾，在台中市施打第1劑或第2劑COVID-19疫苗，都發給200元禮券以鼓勵接種。

盧秀燕指出，市府去年12月13日起，針對市民推動疫苗首打族發禮券獎勵措施，截至去年12月21日，短短9天就衝出1萬260人市民首打疫苗接種量，實施成效良好，根據統計，目前台中市疫苗第1劑涵蓋率已達83%，第2劑則有71%，2項接種率都超越全國平均接種率。

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台中市政府成立居家檢疫替代所（防疫旅館），供有需求民眾申請入住，市府今天由觀旅局及衛生局邀請感控專家組成輔導小組，並由副市長陳子敬率隊抽查居家檢疫替代所（防疫旅館），要求相關場所務必落實各項防疫措施與環境清消。

此外，目前中央規定接種第2劑跟第3劑須間隔5個月，盧秀燕呼籲中央，應針對居家檢疫替代所工作人員，縮短第3劑間隔時間，不僅保護工作人員與他們的家人，也保護正在檢疫的民眾。（編輯：陳仁華）1110104