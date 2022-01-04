2機師染疫 陳時中：均為境外移入、無關社區

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指揮中心指揮官陳時中4日證實，近日確實有2名機師確診，但都是境外移入病例，與社區無關。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北4日電）有媒體報導，桃園機場不只清潔人員確診，另有2名機師染疫。指揮中心指揮官陳時中今天證實，近日確實有2名機師確診，但都是境外移入病例，與社區無關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，今天新增30例境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，為16例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中22例來自美國，另外法國、挪威、南非、阿拉伯聯合大公國、英國、波蘭及烏茲別克各1例，另1例調查中。

境外移入病例中，英國籍40多歲男子去年11月20日入境，直到今年1月4日才確診，這名個案曾接種2劑AZ疫苗，屬於突破性感染個案。指揮中心發言人莊人祥解釋，這名個案去年8月曾有確診紀錄，近日即便確診，Ct值也大於30以上，應該處於時陰時陽的階段。

有媒體報導指出，近日除了桃園機場有清潔人員、防疫計程車司機確診外，另有2名華航機師染疫。

陳時中表示，這幾天的確有2名機師確診，其中1人入境採檢陽性，另1人是檢疫第4、5天採檢陽性，都是境外移入病例，與社區無關，同班機機組均匡列採檢。

另外，台北市2日新增一起防疫旅館發生疑似COVID-19群聚事件，這家旅館先後驗出2名確診個案，兩人均住在旅館3樓、房間比鄰且入住時間重疊，已知案16941基因定序為印度發現的Delta變異株，將等案17181基因定序結果出爐，才能研判是否為同起群聚事件。

陳時中表示，截至目前，案17181完整定序還未出爐。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計499萬8949例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含497萬9641例排除），其中1萬7129例確診，分別為2469例境外移入，1萬4606例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張芷瑄）1110104