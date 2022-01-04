日本因應Omicron 重點將轉向國內防疫對策

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在新年記者會上表示，有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株防疫對策，除了現行的邊境管制措施外，將開始準備把重點轉向國內防疫對策。

日本TBS電視台、日本放送協會（NHK）報導，岸田今天循例前往伊勢神宮參拜，並在之後的新年記者會上表達因應Omicron變異株感染擴大的防疫方針。

為做好境內防疫工作，岸田在預訂本月17日召集的通常國會開議前，將不會出訪美國及澳洲等國。

岸田說，祈求今年是一個能戰勝COVID-19疫情及對所有國民來說都是很棒的一年。

他說，將進一步在國內強化預防、篩檢及早期治療的框架，開始準備將Omicron變異株防疫重點轉向國內對策。

岸田說，有關提前為民眾接種第3劑疫苗，將善用全國目前未使用的約900萬劑疫苗，更進一步縮短高齡者接種時間。

在口服藥方面，他說，不光是默沙東集團（Merck & Co.）的口服藥，希望2月也能提供輝瑞（Pfizer）口服藥給民眾使用。

岸田指出，不光是疫苗，口服藥也被定位為防疫對策重點，將確立一套確診後儘速給予口服藥的體制。

他還說，為避免壓迫醫療量能，將修正目前讓確診患者全數住院及密切接觸者全數在防疫旅館隔離的作法，可根據症狀不同入住防疫旅館或返回自家療養。

談到現行邊境管制措施是否會修正，岸田說，密切關注這段時間的疫情狀況，下週將進行判斷。

岸田說，如果未來疫情擴大到造成病床數吃緊的情況，也將檢討是否對民眾採取限制行動的措施。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110104