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疫情16/300

防疫計程車司機染疫 基隆租屋同住者採檢陰性

2022/1/4 19:32（1/5 02:24 更新）
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4日新增4例本土個案，其中一例為桃園機場防疫計程車司機，他在基隆租屋處與一名友人同住，基隆市府晚間表示，經安排採檢後，檢驗結果為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
4日新增4例本土個案，其中一例為桃園機場防疫計程車司機，他在基隆租屋處與一名友人同住，基隆市府晚間表示，經安排採檢後，檢驗結果為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）中央今天公布新增4例本土個案，其中一例為桃園機場防疫計程車司機，他在基隆和桃園都有租屋，在基隆租屋處與一名友人同住，基隆市府晚間表示，經安排採檢後，檢驗結果為陰性。

基隆市長林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，經初步疫調，這名個案（案17240）為50多歲的男性，據個案自述，去年12月26日曾載到台北市南港區確診者（案17066），被匡列為自我健康監測，去年12月29日被安排至台北市立聯合醫院中興院區做採檢，結果為陰性。

案17240再於去年12月31日又載到桃園市桃園區確診者（案17167），被列為自主健康管理對象，追蹤時出現輕微咳嗽症狀，但因為去年12月29日才剛採檢，經防疫醫師建議，安排於接觸後3日再採檢，昨天採檢後今天確診，經桃園市衛生局安排，已收治在聖保祿醫院。

林右昌表示，案17240在基隆及桃園都有租屋處，在基隆的租屋處與一名男性友人同住，警方於下午1時15分已聯繫上這名同住者，他在家中沒有出門，目前已被匡列為居家隔離對象，衛生所已前往關懷，目前沒有症狀，已安排至醫院進行採檢。

基隆市政府晚間透過通訊軟體表示，這名同住者經PCR核酸檢測後，結果出爐報告為陰性，目前居家隔離中。（編輯：李錫璋）1110104

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