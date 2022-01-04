更多編輯台推薦新聞：
NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球
科技

NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定
生活

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情12/300

北市某幼兒園家長確診 74人採檢陰性5日復課

2022/1/4 21:27（1/4 22:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市某防疫旅館日前出現疑似COVID-19群聚，其中案17181曾赴幼兒園接送小孩，台北市教育局4日表示，同班師生等74人採檢結果皆為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
台北市某防疫旅館日前出現疑似COVID-19群聚，其中案17181曾赴幼兒園接送小孩，台北市教育局4日表示，同班師生等74人採檢結果皆為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市某防疫旅館日前出現疑似COVID-19群聚，其中案17181曾赴幼兒園接送小孩，幼兒園因此停課2天。台北市教育局今天表示，同班師生等74人採檢結果皆為陰性，幼兒園明天起復課。

台北市中山區某防疫旅館2日出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，案16941與案17181房間比鄰，案16941初步判定感染Delta變異株；案17181在自主管理期間確診，曾到幼兒園接送小孩上課，此幼兒園因此停課2天。

台北市教育局今天晚間發布新聞稿表示，除了案17181的小孩以及同班幼兒，校方在停課期間還鼓勵其他班級的幼兒與家長篩檢，共有84人接受篩檢，截止今天下午6時，有74人採檢結果出爐，皆為陰性。

教育局指出，依據台北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引，考量案17181的小孩所屬班級師生經採檢皆為陰性，除這名小孩仍須持續居家隔離外，其餘幼兒皆從明天起復課。

教育局強調，復課後校方仍將持續加強入校師生健康狀況監測，且避免不同班級間的幼兒交叉互動，以降低園內師生受到疫情影響的風險。（編輯：張銘坤）1110104

延伸閱讀
防疫旅館群聚頻傳 9人境外移入改列本土個案防疫旅館釀Omicron群聚暫退場 北市協助27住客轉介防疫旅館群聚頻傳 有風險房間將匡列不讓旅客入住本土增4例北市疫苗預約量大增 再祭200元商品券催打
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀