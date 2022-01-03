防疫旅館群聚頻傳 9人境外移入改列本土個案

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防疫旅館陸續出現4起群聚或疑似群聚事件，累計9境外移入改列本土個案。（中央社製圖）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北3日電）國際COVID-19疫情居高不下，加上春節返台人潮多，近期防疫旅館已陸續出現4起群聚或疑似群聚事件，共有9人原為境外移入個案，經疫調確認為群聚後改列本土個案。

新變異株Omicron肆虐，國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情居高不下，加上春節返台者眾多，近日境外移入個案多，去年12月31日單日新增41例境外移入個案，創COVID-19疫情爆發以來新高。

中央流行疫情指揮中心啟動春節檢疫10+4與7+7方案以來，檢疫事宜備受關注。春節專案去年12月14日開始，16日就傳出台北市、桃園市有防疫旅館出現多起確診，經病毒基因定序比對，確認為群聚事件。

其中規模最大的為桃園市某防疫旅館群聚事件，起因於一名境外移入個案（案16851）在自主健康管理期間確診，經擴大回溯採檢，發現該旅館共有8人確診，其中6人同住6樓，其餘2人則位於5樓與8樓。

指揮中心指揮官陳時中之後宣布，經病毒基因定序比對，7人驗出相同病毒株，住在6樓、從越南入境的40多歲男子（案16768）應是境外移入病例，也是此案感染源，故其餘6人全數改判為本土病例（案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865）。

台北市中正區某防疫旅館也發生2名確診個案病毒序列一致，均感染同一株最早在印度發現的Delta變異株，確定為群聚感染，研判先發病的案16870應該是主要感染源，被感染的案16859改列本土個案。

台北市中正區另一家防疫旅館，則出現Omicron群聚事件，共有3人確診，其中2人（案17058、案17099）從境外移入改列本土個案，研判是自美國入境的案17085分別傳染給2人。

而最新公布的台北市中山區某防疫旅館2人確診，高度懷疑為群聚事件，陳時中今天在疫情記者會表示，需要更完整的病毒定序資料，才能判定是否為群聚。

另根據聯合報報導，台北新增2間防疫旅館群聚案正在調查，還有另1間待確認，累計台北共6家防疫旅館疫情拉警報。對此陳時中表示，並沒有這樣情況。

陳時中表示，研判僅是各地政府依據疑似COVID-19群聚事件偵測與應變作業，啟動防治作為，列入調查對象，釐清防疫旅館內部狀況，待確認有「高度懷疑」群聚事件一定對外說明。（編輯：張雅淨）1110103