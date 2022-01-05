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疫情101/300

國鼎COVID-19新藥二期解盲28天康復率100% 將申請美國EUA

2022/1/5 14:36（1/5 16:49 更新）
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國鼎生技COVID-19新藥二期解盲28天康復率100%，將申請美國申請緊急授權（EUA）審查。（中央社檔案照片）
國鼎生技COVID-19新藥二期解盲28天康復率100%，將申請美國申請緊急授權（EUA）審查。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）國鼎生技COVID-19研發中新藥Antroquinonol於美國、秘魯及阿根廷進行的人體二期臨床試驗，今天公布期中解盲數據。數據顯示主要指標解盲達標，計畫將二期臨床試驗分析數據及研發相關文件送交美國FDA，申請緊急授權（EUA）審查。

國鼎表示，試驗結果在第14天用藥組的患者康復率是97.9%；此外，用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。

國鼎指出，三期臨床還是會延續二期臨床的設計，只是定義上會更加詳細，包括可以收案突破性感染者 ，另外也會考量未住院的病患，實驗也會擴展至歐洲。

國鼎表示，在安全性方面，本次人體試驗的整體不良反應監測顯示，口服的Antroquinonol確實展現出非常良好的安全耐受性。後續將依計畫將二期臨床試驗分析數據及研發相關文件送交美國FDA，申請緊急授權（EUA）審查。（編輯：張良知）1110105

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