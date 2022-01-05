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疫情102/300

北市防疫旅館定調Delta群聚 案17181改列本土

2022/1/5 14:31（1/5 19:03 更新）
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中央流行疫情指揮中心5日公布，台北市某防疫旅館確診個案（案17181）基因定序結果為最早在印度發現的Delta變異株。（指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心5日公布，台北市某防疫旅館確診個案（案17181）基因定序結果為最早在印度發現的Delta變異株。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，台北市某防疫旅館確診個案（案17181），基因定序結果為最早在印度發現的Delta變異株，這一起防疫旅館染疫事件定調群聚，共2人確診。

台北市2日新增一起防疫旅館發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，這家旅館先後驗出2名確診個案，兩人均住在旅館3樓、房間比鄰且入住時間重疊，據最新基因定序結果，除已知的案16941基因定序為Delta變異株，案17181基因定序結果同樣也是Delta。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，案16941與案17181經病毒基因定序均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，因案16941病毒量較低，無法取得全基因序列與案17181比較，但相同S蛋白序列，近期均僅自美國境外移入個案發現。

陳時中進一步說明，依據上述定序結果及調查，推斷最可能是案16941傳染案17181，因此將案17181由境外移入改判本土。

另外，台北市某防疫旅館發生群聚事件後，陳時中說，這間防疫旅館營業模式改為「只出不進」，是否再收新的入境旅客，待國內防疫、空調專家進一步調查，才會做出決定。（編輯：陳政偉）1110105

中央流行疫情指揮中心公布，台北市某防疫旅館確診個案（案17181）基因定序結果為最早在印度發現的Delta變異株，這一起防疫旅館染疫事件定調群聚。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中央流行疫情指揮中心公布，台北市某防疫旅館確診個案（案17181）基因定序結果為最早在印度發現的Delta變異株，這一起防疫旅館染疫事件定調群聚。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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