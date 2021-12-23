春節專案戳鼻採檢苦 專家：與深喉唾液準確率相當

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今年春節檢疫入境者抵台21天內須採檢6次，戳鼻次數最多可達5次，僅少數縣市使用唾液採檢，指揮中心表示，不是每個實驗室都有能力做出深喉唾液採檢結果，盼民眾諒解。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北23日電）國際COVID-19疫情升溫，台灣加強春節專案，每名入境者抵台21天內須採檢6次，戳鼻次數最多可達5次，民眾苦不堪言，盼改深喉唾液採檢，專家也曾表示，兩者準確率相當。指揮中心表示，不是每個實驗室都有能力做出深喉唾液採檢結果，才會出現採檢方法差異。

防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心強化春節檢疫專案3項方案篩檢次數，3方案於入境時、檢疫第3、6或7、10、14及第21天（自主健康管理期間第6到7天）進行PCR檢驗或公費快篩；居家檢疫期間也將加強查核，違反規定者將加重裁處。

面對必須數次戳鼻採檢，不少民眾害怕脆弱鼻腔禁不起戳刺，目前台灣部分縣市，除機場採檢使用深喉唾液採檢，其餘5次全是鼻咽拭子，僅少數縣市使用唾液採檢。

林口長庚醫院病毒室主任施信如先前接受中央社記者訪問表示，COVID-19病毒可能存在喉頭，透過咳嗽將深喉唾液咳出，可作為檢驗檢體，研究團隊先前曾針對同一組人進行鼻咽、深喉唾液採檢，證實兩者準確率相當。

施信如說，相較「戳鼻子」的鼻咽拭子，深喉唾液可由民眾自行採檢，降低醫事人員暴露風險，另因可在家中進行，即便是居家檢疫、隔離的民眾也不用專程搭防疫計程車到醫院採檢，可望省去移動過程中的傳播風險。

不過，正因深喉唾液是民眾自行搜集，民眾必須按照特定步驟執行，施信如舉例，像是民眾必須要咳一咳再吐口水，不能隨便吐，有些國家甚至會要求視訊採檢，確保採檢確實。

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根據指揮中心發布的「春節COVID-19採檢專案說明」，檢疫期間檢體可為鼻咽／咽喉拭子或深喉唾液，居檢14天期滿前及居檢轉居隔期滿前的檢體則限採鼻咽／咽喉拭子。

指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，雖然以現行模式，在飯店可能有兩種不同採檢方法，但究竟使用哪一種採檢方法，需視醫院與衛生局簽約內容，民眾無法自行選擇。不是每個實驗室都有能力做出深喉唾液採檢結果，才會出現採檢方法差異，盼民眾諒解，也感謝民眾配合防疫，守護社區。（編輯：張雅淨）1101223