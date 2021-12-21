春節7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

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春節檢疫專案選擇7+7方案的民眾，自21日起陸續期滿，凡PCR檢測陰性且居家檢疫符合規定，即可返家檢疫。（中央社製圖）

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）春節檢疫專案選擇7+7方案的民眾，自今天起陸續期滿，凡PCR檢測陰性且居家檢疫符合規定，即可返家檢疫。指揮中心提醒民眾遵守規定，違規者最高可罰新台幣100萬元。

10+4與7+7春節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫專案14日啟動，前者為前10天住防疫旅館，後4天改為居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇7+7，前7天住防疫旅館或自費入住集中檢疫所，後7天改為居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，選擇7+7檢疫方案者，自今天起陸續期滿168小時，凡經檢疫第6天PCR檢測陰性及返家居家檢疫環境與條件均符合規定者，應全程佩戴口罩，搭乘地方政府安排防疫車輛，返家接續後7天在家居家檢疫。

莊人祥提醒，返家檢疫者應配合檢測措施，檢疫期間第10天須以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果；在家居家檢疫期滿前進行PCR檢測1次；檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。

莊人祥表示，在居家檢疫期間，應留在家中，禁止外出，不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書（春節檢疫專案）」所載規定。

莊人祥也呼籲，其同戶內同住者，也就是非居家檢疫者，應共同遵守加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，包括於檢疫者返家第3天、第7天各進行1次自費家用快篩，並以雙向簡訊回報結果；檢疫者返家檢疫同住期間加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，接續一起自主健康管理7天。

自主健康管理期間規定，包含每日早晚各量體溫一次、詳實記錄體溫、健康狀況及活動史，配合雙向簡訊回報；避免出入無法保持社交距離，或易近距離接觸不特定人場所；禁止從事近距離或群聚型活動；外出時全程佩戴口罩及保持社交距離；若出現相關症狀，應主動與當地衛生局聯繫。

加強自主健康管理期間，除遵守上述規定外，應同時遵守不可與自國外入境家人共用房間、衛浴，也不可同處、共食；僅能從事固定且有限度的活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所；落實實名制，須記錄每日活動，且應全程佩戴口罩及保持社交距離。

莊人祥強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，如有違反規定，依法最高可處100萬元罰鍰。

至於有旅客反映明明已簡訊回報健康狀況，卻持續收到提醒，不勝其擾，莊人祥說，已聯繫電信公司優化，會再觀察後續狀況。（編輯：管中維）1101221