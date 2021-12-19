民怨7+7檢疫成8+6 北市府：因須設定電子圍籬

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春節檢疫專案上路，但有在台北市防疫旅館居家檢疫的民眾指出，因防疫計程車量能不足，7+7方案變成8+6。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）春節檢疫專案上路，但有在台北市防疫旅館居家檢疫的民眾指出，因防疫計程車量能不足，7+7方案變成8+6。北市公運處說明，無法檢疫滿168小時就退房，是因為須再次設定電子圍籬。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫7+7方案14日上路，入住防疫旅館7天後，7天返家加強版居家檢疫，7天自主健康管理。

媒體報導，一名於14日返國的男子居住在台北防疫旅館居家檢疫，若以7天、168小時計算，21日下午5時就可以返家，沒想到卻接獲北市府通知，稱因防疫計程車量能不足，要強制留到隔天上午9時才能離開。

台北市公運處副處長尚錦堂接受電訪說明，旅客之所以不能住滿168小時就返家，是因為在防疫旅館的電子圍籬解除後，還要再單獨設定第2階段的電子圍籬，無法批次性的自動解除，才會決定配合防疫計程車的排班同時處理。

尚錦堂指出，台北市目前防疫計程車量能充足，但防疫計程車無法隨叫隨到，且考量春節檢疫期間預期會有許多旅客退房後須進行跨縣市移動，無法單靠台北市防疫計程車負擔，因此與中央決定派出防疫巴士集體運送，上午、下午各一班。

尚錦堂說，針對這名個案，公運處與觀傳局、民政局等單位討論後決定，未來台北市民若有提前退房的需求，可單獨向民政局提出，媒合防疫計程車並再單獨解除電子圍籬。

尚錦堂提醒，照現行14天的居家檢疫規定，旅客入住防疫旅館本就須付15個晚上的旅費，而7+7方案雖然住滿168小時就可以返家，但仍要付8個晚上的旅費。（編輯：張銘坤）1101219