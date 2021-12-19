北市防疫計程車不足？ 莊人祥：是安排調度問題

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中央流行指揮中心發言人莊人祥19日表示，已協助北市籌備800輛防疫計程車，北市未曾提出量能不足，應是安排調度問題。圖為松山機場防疫計程車搭乘指引。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）有民眾抱怨台北市防疫計程車量能不足，造成7+7方案變成8+6。中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，已協助北市籌備800輛防疫計程車，北市未曾提出量能不足，應是安排調度問題。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫「7+7」方案14日上路，入住防疫旅館7天後，7天返家加強版居家檢疫，7天自主健康管理。但有台北市防疫旅館居家檢疫的民眾指出，因防疫計程車量能不足，「7+7」變成「8+6」。

莊人祥今天下午接受媒體電訪時表示，在春節防疫專案，交通部已事前協助台北市將防疫計程車量能擴充至800輛，甚至還有50輛跨縣市接駁車，若不夠可以再規劃，但當初台北市沒有再反映量能不足，「台北市防疫計程車應該是足夠的，應該是安排調度的問題。」

莊人祥說，依據指揮中心規定，選擇「7+7」方案民眾，在防疫旅館或自費集中檢疫所住滿168小時，即可返家繼續完成後續檢疫，實際執行確實可能出現防疫計程車車輛調度，造成延遲退房，入住超時就會多算1天，所謂「8+6」是飯店多收1晚住宿費用，並非真的多住1晚。

莊人祥表示，目前沒有其他縣市反映防疫計程車不夠用，交通部持續建置防疫計程車，希望滿足各縣市防疫計程車需求，同時也呼籲各地保證「7+7」民眾完成168小時防疫旅館或集中檢疫所檢疫後，可以儘早回家檢疫。

另外，中研院P3實驗室出現離職員工確診COVID-19案， 中央流行疫情指揮中心要求中研院19日送交P3實驗室染疫調查檢討報告，莊人祥指出，目前還沒收到報告，這份報告在今天下班前繳交即可，指揮中心收到報告後，將交由外部專家進一步討論。（編輯：戴光育）1101219