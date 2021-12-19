12/19增1死 6旬男解隔離5個月肺衰竭逝

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）中央流行疫情指揮中心今天公布新增6例COVID-19境外移入病例，沒有本土個案；另確診個案中新增1例死亡，為60多歲本國籍男性，7月2日解隔離，死因為肺衰竭，研判與染疫有關。

指揮中心發言人莊人祥下午說明，新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案（案4397），為60多歲本國籍男性，具慢性病史；5月22日因發燒就醫採檢，5月23日住院隔離治療，5月24日確診，7月2日解除隔離，12月1日死亡，死因為肺纖維化、肺衰竭，研判為感染COVID-19後遺症有關。

至於新增的6例境外移入個案，莊人祥表示，個案為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國、加拿大、英國、越南及奈及利亞入境，入境日介於12月5日至12月17日。

據指揮中心資料，新增的6例境外移入個案中，有5名個案符合突破性感染定義，接種COVID-19疫苗廠牌及種類包含2劑BNT疫苗、2劑莫德納（Moderna）疫苗、2劑AZ疫苗，甚至還有1劑BNT混打1劑莫德納，及1劑莫德納混打1劑BNT。

唯一不屬於突破性感染的個案為案16913，是一名本國籍30多歲女性，自英國入境。這一名個案雖然曾接種2劑BNT疫苗，但因為個案在符合完整接種2劑COVID-19疫苗前，早已於7月曾於英國確診，所以不歸類於突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6805例確診，分別為2152例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1101219