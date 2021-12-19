COVID-19全球最新情報12/19

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全美大部分地區染疫住院人數飆升。圖為行經紐約市中央車站大廳的民眾戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社台北19日電）美國研究發現，注射2劑疫苗後確診，可獲超級免疫；不過變異株Delta與Omicron夾擊，全美住院驟增醫護煎熬；輝瑞（Pfizer）藥廠預測，疫情可能一直延續至2024年。

世界衛生組織（WHO）18日表示，全球已有89國通報發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株病例，且在出現社區傳播地區，確診數每1.5至3天就會增加一倍。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間19日上午7時，全球至少534萬9216人因COVID-19病逝，至少2億7413萬6496人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心18日宣布，日前從美國入境採檢確診的美國籍20多歲男性（案16871），曾接種2劑莫德納疫苗，17日定序確定感染Omicron變異株，為國內第5例Omicron境外移入個案。

截至目前台灣累計1萬6799例確診，分別為2146例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，另12例為境外移入。

● 中國

中國這波本土疫情持續，官方18日通報，新增125例確診，其中本土病例89例，浙江省占了77例。

截至17日24時，中國現有確診病例1648例，累計治癒出院9萬3917例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬201例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者138萬114人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬8517人。

中國堅持今冬明春「動態清零」防疫，多地倡導「就地過年」已引發民怨。國家衛生健康委員會官員18日稱，就地過年不能「一刀切」、「層層加碼」，最大限度減少對民眾生產生活的影響。

中國本土疫情不斷出現，以北京為首的一些地方政府，今年再度倡導民眾就地過年不要返鄉。其中北京更下令，嚴格限制民眾從14天內出現本土病例的縣級行政區進入或返回市內。

● 香港

國泰航空國泰航空（Cathay Pacific）的主要股東表示，港府嚴格執行清零策略損及香港的航空業，並「扼殺」這家香港本土的航空公司。

香港衛生當局18日通報首例入侵社區的Omicron個案，患者是一名國泰航空貨機機師，但此前他已經在所住大廈與附近超市餐廳活動。

● 日本

日本沖繩縣繼17日出現首例Omicron確診病例後，18日再添兩例，分別是駐沖繩美軍基地工作的美籍女性軍眷及家屬。美軍基地17日傳出增加近百例病例，18日又新增133例。

日本政府已確定政策方針，將延長原訂到年底的變異株Omicron邊境管制措施；也就是說，未來一段時間原則上將繼續停止外國人新入境申請。

日本大型藝人經紀公司吉本興業18日在官網公布，人在美國紐約工作的34歲日本知名諧星渡邊直美確診，目前在紐約住處隔離，已逐漸好轉。

● 韓國

韓國政府因近期確診人數快速增加，宣布恢復社交距離規範，大型公演活動也受到限制，但多數預定在年末舉行的演唱會並未因此取消，而是在強化防疫措施下仍決定如期舉行。

● 越南

COVID-19疫情肆虐兩年，胡志明市今年前11個月的旅遊收入與2019年疫情前同期相較大減近7成。胡志明市計畫明年初重迎國際旅客，無奈遇上Omicron攪局，經濟前景籠罩陰影。

● 泰國

泰國一處監獄的囚犯不滿當局對獄內COVID-19群體感染的處理，發起為期2天的暴動。當局聲稱除輕傷外，沒人死亡。

泰國衛生部18日表示，境內過去24小時新增3131人染疫，其中93例發生在監獄。此外，泰國新增28人因疫過世。

自疫情爆發以來，泰國總確診攀升至218萬8629例，死亡總數來到2萬1355例。

● 印度

世界衛生組織17日宣布，批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單，這是由美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）與合作夥伴印度血清研究所（Serum Institute of India, SII）生產的疫苗，將為低收入國家提供更多疫苗。

● 土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）18日在「第3屆土耳其－非洲關係夥伴峰會」（The third Turkey-Africa Partnership Summit）宣布，土國將捐贈非洲1500萬劑疫苗，並說，非洲疫苗接種率低是人道上的汙點。

※ 大洋洲

● 澳洲

由於澳洲境內兩個人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）及維多利亞州（Victoria）近期爆發疫情日益嚴峻，使得這個位於南半球的國家18日通報新增確診人數連續第3天創新高。

※ 歐洲

● 法國

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）18日表示，法國新增確診病例高達10%疑似是變異株Omicron，將對進入部分場所的民眾採取更嚴格防疫措施。

此外，維宏另指出，預定自22日開始為5到11歲幼童施打疫苗。

法國每天新增病例已超過5萬人。總理卡斯特克斯（Jean Castex）呼籲各地方市長取消跨年晚會活動與煙火，且跨年期間，民眾禁止在街上喝酒，以減少Omicron變異株群聚傳播。

● 德國

法新社報導，德國公衛部門17日點名法國和丹麥是傳播COVID-19病毒的高風險地區，並揚言將針對來自這兩國的未接種疫苗旅客實施隔離。

法新社報導，德國新任衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，德國正面臨因變異株Omicron入侵而引發的「大規模第5波」疫情。

● 英國

Omicron變異株造成歐洲各地病例激增，正威脅年終慶祝活動。英國一項研究顯示，Omicron的再感染率比Delta高逾5倍，且症狀看來不會比較輕。

英國政府辦公室爆出去年違反防疫封鎖規定開耶誕派對的醜聞，內閣秘書凱斯（Simon Case）的部門傳出也有類似聚會後，凱斯17日辭去負責調查上述醜聞的工作。

政府統計顯示，英國18日通報新增9萬418人確診感染COVID-19，較前一天的單日新高紀錄9萬3045例減少，另新增125人於確診28天內不治。

路透社報導，截至12月18日的過去7天期間，確診案例較前一週躍增44.4%。通常落後確診變化的染疫不治人數，同期間則下降將近6%。

● 丹麥

法新社報導，丹麥宣布電影院、劇院與音樂廳將歇業，並嚴格限制餐廳營業時間。這個位於北歐的國家，本週新增人均染疫率創新高。

丹麥17日通報，境內過去24小時新增超過1.1萬例確診，創下歷來新高，其中確診染上Omicron變異株的有超過2500例。

法新社報導，自COVID-19疫情爆發以來，丹麥總計有60萬468人染疫，3054人病故。

● 瑞士

Omicron變異株引發各界擔憂之際，瑞士正與國內嚴峻的第5波疫情對抗，當局宣布將針對未接種疫苗者祭出限制令，並重啟居家辦公措施，新規將於20日上路。

● 葡萄牙

COVID-19疫苗完整接種率全球最高國家之一葡萄牙，18日開始為5歲以上幼童施打疫苗。

在88.9%人口已完整接種疫苗的葡萄牙，超過6萬名5至11歲幼童將於本週末接種第一劑輝瑞/BNT疫苗。

● 義大利

傳染力極高的Omicron變異株在義大利迅速蔓延，義國北部、南部都篩檢出新增病例。

路透社報導，義大利國家衛生院（ISS）18日通報，轄下各大實驗室目前篩檢出84起Omicron確診病例，遠高於17日一早的55例。其中33例出現在北部倫巴底大區（Lombardy），另外20例在南部的坎佩尼亞大區（Campania）。

義大利去年初成為最早遭COVID-19重創的西方國家，最近幾週雖再度看到確診、死亡病例攀升，但單日確診數仍遠低於英國、德國等歐洲國家。

義大利通報過去24小時新增2萬8632人確診，稍高於前一天的2萬6109人；另新增120人病故，稍低於前一天的123人。

※ 美洲

● 美國

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）17日受訪時表示，是否應重新定義「完整接種」的問題，絕對已被「放到檯面上」公開討論。

美國軍方開始強制軍人接種疫苗，美軍陸戰隊（Marine Corps）已經解雇103名不願接種疫苗的現役軍人。

全美大部分地區染疫住院人數飆升，公衛官員警告說，在醫療系統仍在消化Delta變異株的感染人數之際，再加上Delta和Omicron引起的冬季疫情升溫，後果不敢想像。

美國一份研究發現，COVID-19確診痊癒並完整接種2劑輝瑞/BNT疫苗者，遇到Omicron時抗體下滑最少；另一份研究更指出，完整接種疫苗後確診「能取得超級免疫」。

美國職籃NBA布魯克林籃網17日宣布，明星後衛厄文（Kyrie Irving）將歸隊，並能打大部分客場的比賽。

厄文因為堅決不接種疫苗，導致他有超過一半（所有主場比賽和部分客場比賽都無法上場，本季至今都未出賽。

輝瑞大藥廠17日預測，可能要到2024年才會擺脫COVID-19疫情，並說輝瑞為2至4歲幼兒開發的低劑量疫苗所引發的免疫反應不如預期，可能延後取得授權。

COVID-19大流行已兩年，卯足全力施打疫苗的美國卻面臨另一黑暗冬天，傳染力強的Omicron變種恐讓復燃疫情雪上加霜，美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任佛利登（Tom Frieden）稱「感染潮很快就會席捲你家附近醫院」。

美國總統拜登政府對大型企業員工祭出疫苗強制令，11月遭聯邦上訴法院暫時凍結；COVID-19疫情復燃之際，另一上訴法院17日恢復執行此命令。

白宮高層官員17日表示，美國至目前為止已運送3.35億劑疫苗到110個國家地區，這數字已相當於全美人口。

● 加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）17日表示，Omicron變異株讓COVID-19病例激增情況「駭人」，呼籲民眾落實防疫措施。加拿大衛生官員已明確表示，醫療體系可能很快就會出現困境。

● 巴西

巴西國家衛生監督局17日核准對兒童施打COVID-19疫苗，引發總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不滿，要求公開核准人士名單。這個獨立機關拒絕向壓力低頭，員工並批波索納洛是「法西斯」。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）16日批准對5至11歲兒童施打輝瑞/BNTCOVID-19疫苗，但衛生部稱將與社會大眾討論後再做決定。

巴西衛生部18日通報，境內過去24小時新增3323人確診，153人病歿。巴西自出現首起COVID-19確診以來，迄今累計61萬8000人病故，為僅次於美國的全球第2高。

※ 非洲

● 埃及

法新社報導，當前是埃及經濟命脈的旅遊業旺季，不過這個位於北非的國家18日表示，境內發現首批3例感染Omicron的確診病例。

其中1人有輕微症狀，另外兩人無症狀。

埃及人口超過1億200萬，目前施打一劑疫苗的民眾約占40%，但僅1400萬人打完兩劑。

根據官方統計，境內COVID-19確診病例有37萬3509例，包過2萬1277人病故。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健、蔡佳敏）1101219