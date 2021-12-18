越南疫情肆虐兩年 胡志明市旅遊收入大減7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

觀光旅遊業是胡志明市的重要經濟活動之一，在COVID-19疫情爆發之前，旅遊業對胡志明市地方GDP貢獻約11%。圖為搭乘胡志明市觀光巴士的遊客。中央社記者陳家倫胡志明市攝 110年12月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內18日專電）COVID-19疫情肆虐兩年，胡志明市今年前11個月的旅遊收入與2019年疫情前同期相較大減近7成。胡志明市計畫明年初重迎國際旅客，無奈遇上Omicron攪局，經濟前景籠罩陰影。

胡志明市近來舉辦胡志明市旅遊節，對外宣示重振觀光決心。副市長潘氏勝（Phan Thi Thang）致詞時表示，胡志明市今年前11個月的旅遊收入為42兆6770億越南盾（約新台幣518億元），與2020年同期相較下滑44%，與2019年同期相較重挫69.7%。

統計顯示，觀光旅遊業是胡志明市的重要經濟活動之一，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，旅遊業對胡志明市地方GDP（國內生產毛額）貢獻約11%；到訪越南的國際旅客人次近半集中在胡志明市。

疫情海嘯首當其衝的旅遊業者苦思出路，Vietravel副總經理黃潘芳凰（Huynh Phan Phuong Hoang）指出，Vietravel已選擇慶和省（Khanh Hoa）作為迎接國際觀光客的目的地，並於11月25日迎接首發團。

只是值此之際，變異病毒Omicron逐步侵擾全球，黃潘芳凰觀察，許多國家重新祭出旅遊禁令，令她對觀光旅遊業的前景感到憂慮，只能備妥各種方案因應，若能順利重啟旅遊就營運，如果不行只好繼續等候。

疫情打擊業者士氣，快悶壞了的越南旅客則下定決心「與病毒共存」。胡志明市市民武世山（Vu The Son）表示，疫情早晚會再度爆發，一旦害怕就會變得不像自己，人要有自信，在疫情下還是要好好過日子。

距離胡志明市約兩小時車程的檳椥省（Ben Tre）有椰子之鄉美譽，當地許多民眾的生計仰賴觀光發展，但越南COVID-19本土疫情起伏不定，以往總有大批旅客造訪的檳椥省鳳凰島（Con Phung）一度封鎖半年至近日才又開放。

在鳳凰島上販售椰子糖的陳氏美玲（Tran Thi My Linh）回憶，以前觀光客來訪最喜歡看椰子糖的製作流程，並親自體驗攪拌椰子糖膏、包裝椰子糖，將椰肉取出、打碎、攪拌等。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

回想昔日單日動輒數百人到訪的盛況，令陳氏美玲不禁感嘆。她說，今年5月第4波COVID-19本土疫情爆發前，還是有國內旅客來玩，儘管人數不多，但店鋪還能維持營運，怎料疫情來襲後連一個客人都沒有。

在鳳凰島上賣了8年椰子糖的陳氏美玲望著空盪盪的湄公河說，以往河上相當熱鬧，很多船隻來往，看起來很美，現在都沒有船來往，蕭條景象令她難過，期待能早日恢復以往生機。（編輯：陳惠珍/高照芬）1101218

越南檳椥省（Ben Tre）有椰子之鄉美譽，當地許多民眾的生計仰賴觀光發展，以往總有大批旅客造訪的鳳凰島一度因為疫情封鎖半年，直至近日才又開放。圖為島上業者正在包裝椰子糖。中央社記者陳家倫胡志明市攝 110年12月18日