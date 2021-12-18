防Omicron禁外國人新入境申請 日本政府擬延長

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本政府已確定政策方針，將延長原訂到年底的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron邊境管制措施；也就是說，未來一段時間原則上將繼續停止外國人新入境申請。

日本讀賣新聞報導，至於停止外國人新入境申請的邊境管制措施會延長到什麼時候，不只一位日本政府相關人士透露，將關注Omicron變異株流行狀況來慎重判斷。

Omicron變異株開始流行後的11月30日起，日本政府採取為期一個月的嚴控邊境管制措施，原則上禁止全球各地外國人的新入境申請；針對返國的所有日本人，則要求在自家或住宿設施等地隔離14天。

此外，針對從確認發生Omicron變異株疫情的48個國家或地區返國人士等，必須在日本政府指定場所隔離3天至10天。

日本政府認為，在流行病學上仍不清楚Omicron變異株全貌，所以無法放寬邊境管制措施，因而做出無法避免延長實施的判斷。

日本政府厚生勞動省表示，境內截至17日為止，共有50例Omicron變異株確診病例；日本政府希望透過強化邊境管制，阻止Omicron變異株在境內擴大感染。

首相岸田文雄16日在國會備詢時說，到能預測風險程度的狀況前，都必須持續慎重因應。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101218