防Omicron 葡萄牙法國針對5歲以上幼童開打疫苗

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（中央社里斯本18日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗完整接種率全球最高國家之一葡萄牙今天開始為5歲以上幼童施打疫苗；法國也表示，準備自下週開始為相同族群接種疫苗。

法新社報導，歐洲目前正戮力抑制突變數量多、據信傳染力也更強的Omicron變異株傳播。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾警告，Omicron可能在明年1月中成為歐洲的主要感染源。

儘管歐洲疾病預防管制中心（ECDC）15日警告，光靠疫苗並不足以阻止Omicron興起，但仍有好幾個國家開始對年齡更小的幼童施打疫苗。

在88.9%人口已完整接種疫苗的葡萄牙，超過6萬名5至11歲幼童將於本週末接種第一劑輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）則表示，預定自22日開始為5到11歲幼童施打疫苗。

ECDC表示，儘管幼童也開始接種疫苗，戴口罩、遠端工作和避免至人潮擁擠的地方活動，仍是現階段減輕醫療體系負擔的必要措施。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1101218