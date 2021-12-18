准兒童打疫苗爭議 巴西機關拒絕向總統威脅低頭

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（中央社巴西利亞17日綜合外電報導）巴西國家衛生監督局今天核准對兒童施打COVID-19疫苗，引發總統波索納洛不滿，要求公開核准人士名單。這個獨立機關今天拒絕向壓力低頭，員工並批波索納洛是「法西斯」。

繼越來越多國家將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種對象擴大至兒童，巴西國家衛生監督局（Anvisa）昨天也核准，可對5至11歲兒童施打輝瑞-BNT（Pfizer-BioNTech）廠牌疫苗。

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）當天便在臉書（Facebook）的每週對支持者直播中做出相關回應，他要求知道巴西國家衛生監督局內做出上述決定的人士名單。

波索納洛表示：「我們要求公開這些人的姓名。你們有權知道，核准對你孩子施打疫苗的那些人是什麼名字。」這位前陸軍上尉自身已拒絕接種疫苗。

巴西國家衛生監督局今天回應波索納洛的言論。聲明中說，國家衛生監督局官員因涉及評估和核准COVID-19疫苗事務，自10月來便不斷收到死亡威脅。這個機關並暗示，波索納洛的發言可能令威脅火上加油。

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聲明表示，巴西國家衛生監督局「已成為暴力政治激進主義關注的焦點和鎖定目標」。「為了要壓制、威嚇或損害國家衛生監督局…保護公民健康的能力，而發出的任何明確或隱晦威脅，我們都予以激烈否定和拒絕接受。」

巴西國家衛生監督局職員協會Univisa也強烈譴責波索納洛的發言，說他「似乎訴諸煽動人民來威脅報復，這是公然的法西斯主義方法，最終可能產生悲劇性和暴力的結果。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1101218