疫情與生計拉扯 韓國實體演唱會復甦

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國政府因近期確診COVID-19人數快速增加，宣布恢復社交距離規範，大型公演活動也受到限制，但多數預定在年末舉行的演唱會並未因此取消，而是在強化防疫措施下仍決定如期舉行。

韓國在11月開始放寬的社交距離規範，今天正式重新上路，而在同一天，歌王級歌手羅勳兒的演唱會如期在首爾市奧林匹克公園舉行，據韓媒報導，入場人數約達5000人，在20日起公演入場人數最多4000人的限制之下，可能是近期最後一場動員5000人的公開表演。

受到近期疫情升溫影響，羅勳兒照常舉行演唱會的決定也引起部分意見批評，不過，從產業角度來看，卻相當感激他為產業存亡所作的努力。

韓媒Newsis報導引述韓國音樂品牌產業協會副會長尹東煥（譯音）在近期研討會中的說法指出，演唱會業界在疫情爆發後相當艱困，即使在韓國從無任何確診案例與演唱會活動有關，仍遭到放大檢視，「要求歌手不要舉行演唱會，不只是針對那名歌手本身，而是會毀了整個產業」。

事實上，包括人氣團體防彈少年團（BTS）在內，許多韓流歌手今年以來開始前往歐美等海外國家舉行演唱會等活動，但在韓國國內仍因嚴格規定，多以線上為主。韓國大眾音樂公演產業協會近期對此大呼不公，認為業界早在政府要求之前就已經以高標準要求自身，但仍受到與其他產業不同的質疑與差別待遇。

韓國防疫當局先前考量疫情變化，曾多次上調或延長社交距離規範，不少歌手活動都因此臨時取消或全面改為線上舉辦，但在這次強化防疫規範發布後，可以發現不少公司仍決定在配合當局要求的時間與人數條件下，如期舉辦活動，而非直接取消實體活動。

包括知名經紀公司SM娛樂旗下團體NCT 127，以及周子瑜所屬女團TWICE近期都將舉辦演唱會，其中TWICE預定在24日舉行的演唱會雖因可能超過規定時限而宣布取消，但其他場次仍將如期舉行。

BTS所屬公司HYBE預定在31日舉行的年末演唱會也將按規劃舉行，僅配合規定調整開演時間，當天將集結NU’EST、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN等旗下各家子公司團體，並邀來小賈斯汀（Justin Bieber）連線表演，預期將吸引大批粉絲在線上及線下參與。

在疫情影響下，韓國演唱會文化也有相當大的改變，除進場時須配合當局規定出示接種證明或PCR陰性確認書外，也有更為謹慎的主辦方採取三進方式，觀眾必須經過三道關卡，詳細檢查接種證明等資訊後才可入場，日前舉辦的Show Me The Money演唱會甚至因此延遲開場一小時。

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此外，為避免飛沫，過去配合歌曲呼口號的應援方式、歡呼等都被禁止，只能以鼓掌及揮舞應援物表達激動心情。這項對表演者來說也相當難適應，過去在舞台上盡力活躍氣氛、與觀眾相互呼應的表演者，現在卻必須反過來提醒觀眾自制，讓許多歌手、舞者都大呼不容易。

韓國至今累計確診55萬8864例，接連多日新增7000例以上確診，讓渴望恢復疫情前日常的韓國人與業界再次面臨兩難局面。根據主責公演相關活動的文化體育觀光部規定，300席以上公演活動即日起都必須向文體部及地方政府申請許可，且活動時間最晚至晚上10時為止，違反防疫措施時必須立即取消活動。（編輯：黃自強）1101218