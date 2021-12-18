不滿獄中爆COVID群體感染 泰國1監獄暴動

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泰國一處監獄的囚犯不滿當局對獄內COVID-19群體感染的處理，發起為期2天的暴動。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社曼谷18日綜合外電報導）泰國一處監獄的囚犯不滿當局對獄內COVID-19群體感染的處理，發起為期2天的暴動。當局聲稱除輕傷外，沒人死亡。

法新社指出，泰國監獄素以超額收容聞名，對遏止COVID-19傳染幾乎束手無策。據泰國司法部矯正司統計，泰國已有超過8萬7000名受刑人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），登記在案的死亡185人。

泰國南部一處監獄約400名受刑人從16日晚間開始暴動、要求將確診獄友帶走。當局今天檢視毀損情況。

發生暴動的監獄關押超過2100人，約300人確診。

繼16日暴動時的縱火後，受刑人昨晚再次放火燒寢室，31人遭逮捕。

泰國皇家警察副發言人奇沙納（Kissana Phathanacharoen）說，遭逮捕者已移至戒備森嚴的監獄。

當地媒體披露14名受刑人遭橡膠子彈打傷後，奇沙納說：「無人員死亡，只有輕傷。」

甲米省（Krabi）一名政府官員告訴法新社：「局勢自昨晚起已獲控制，獄方將檢視（暴動導致的）損壞。」

矯正司指稱，泰國全體28萬1535名受刑人中，近93%已完整接種疫苗。（譯者：張璦/核稿：陳亦偉）1101218