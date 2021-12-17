春節7+7專案不變 陳時中：努力讓防疫旅宿更安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧台北17日電）防疫旅館發生群聚染疫，外界關注春節檢疫7+7專案是否檢討調整，指揮中心指揮官陳時中今天直言「沒必要」，會努力檢視感控措施與加強檢測，讓防疫旅館更乾淨、安全。

桃園市某防疫旅館出現8人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有7人檢出相同病毒株，其中6人同住6樓確定為群聚事件，另1人住8樓則在調查中；而台北市某防疫旅館也有鄰房2人感染同病毒株，為群聚事件。

媒體今天在疫情記者會詢問，接連發生防疫旅館群聚案，春節檢疫7+7專案是否檢討調整。陳時中回應，指揮中心持續檢討相關感控細節與可能傳染路徑，但針對春節檢疫7+7專案是否檢討，他認為沒必要。

陳時中說，問題在於防疫旅館是否夠乾淨、是否變成傳染源，若這個問題沒解決，就延長集中檢疫時間，換句話說就是把人放在不安全的地方時間更長，染疫可能性變高，社會威脅也變大。

陳時中表示，目前全面檢視防疫旅館感控措施，確保基本觀念正確、避免因細節造成污染與間接感染。他表示，旅宿員工自身防護做得很好，但交叉感染部分，是否有觀念或細節疏忽，要等體檢完才知道。

桃園市某防疫旅館出現8人確診COVID-19，有7人檢出相同病毒株，其中6人同住6樓確定為群聚事件。（中央社製圖）

陳時中說，中央訂定防疫旅館設立標準作業程序（SOP），准駁則由各縣市政府負責，如今發生問題與群聚，將重新檢視，不足之處加強教育訓練，縣市政府查核後，將請感控或感染症相關醫學會抽查。

陳時中也強調，加強週期性採檢可及時發現確診個案，並趕快移出防疫旅館，發現得愈早污染環境的可能性相對愈低，將朝上述的方向努力，讓防疫旅館變安全。

媒體詢問，有專家建議應加嚴自主健康管理規定，如限制不得搭大眾交通工具、禁止出入人多場所、最後一次快篩改成PCR等。

陳時中說，要探討一下可行性，他強調防疫強度跟防疫疲乏間要取得平衡，高強度的防疫手段可能短時間有效，但時間一旦拉長形成疲乏，反作用可能更大。

媒體詢問防疫旅館與集中檢疫所預約入住情況，陳時中說，防疫旅館須詢問交通部觀光局，而集中檢疫所因已宣布暫停訂房，故詢問不多，將等到此波疫情釐清後，計算餘裕量能後再行開放訂房。

陳時中說，桃園防疫旅館確診個案先前都已公布，有些住房旅客自覺倒楣，可能在檢疫最後1天，又被通知要召回到集中檢疫所隔離14天，對生活上非常不便，他表示，指揮中心雖感歉意，但為了防疫跟個人健康，是不得已的作法。

記者最後媒體也詢問陳時中，明天是公投案投票日，何時會去、去哪裡投票，陳時中笑回「不要做我的身家調查，我會去投啦」。他表示，明天公投日，若無特別事項，就不會召開疫情記者會。（編輯：陳政偉）1101217