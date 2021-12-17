防疫旅館群聚感染案 陳時中：空氣傳播可能性低

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台北、桃園防疫旅館相繼爆發群聚感染疫情，指揮官陳時中17日表示，透過空氣傳播可能性低，比較可能是污染到環境後，其他人摸到造成間接傳播。圖為16日桃園爆發群聚感染的防疫旅館進行清空作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）台北、桃園防疫旅館相繼爆發群聚感染疫情，傳染途徑眾說紛紜。指揮中心指揮官陳時中認為，透過空氣傳播可能性低，較有可能是污染到環境後，其他人摸到造成間接傳播。

桃園市防疫旅館昨天爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午證實，防疫旅館確診的8人當中，有7人驗出相同病毒株，分別為6名住6樓的個案以及1名住8樓的個案，初判是環境因素造成感染，但傳染途徑仍待釐清；台北市防疫旅館的2名確診者今天也確定為群聚感染。

陳時中下午在疫情記者會中表示，桃園的防疫旅館已清空，上午也進行環境採檢，目前雖然有7人驗出相同病毒株，但暫時只能確定6樓的6名個案是群聚感染，8樓的個案與此群聚案關聯還要進一步釐清。

（中央社製圖）

有媒體詢問，指揮中心是否回溯採檢先前住過的旅客。陳時中說，早已針對可能感染期間的所有旅客進行採檢，並全數召回到集中檢疫所。指揮中心發言人莊人祥說，凡是11月22日至12月10日住在此防疫旅館的旅客均召回。

病毒究竟如何在同樓層間傳播，甚至是否從6樓傳染到8樓，各界眾說紛紜，有人猜測可能是空氣傳染、廁所抽風機傳染或透過中央空調傳播。

陳時中說，相較於空氣傳播，他認為透過環境傳染的可能性更高一點，但任何可能性都不能排除，也會進一步檢視排氣系統等。

他舉例，旅館人員在幫住客收垃圾時雖然都會戴手套，垃圾也都會包裹好，但垃圾袋外面也可能沾染感染物質，旅館人員摸到後再摸門把等其他地方，就會將感染物質遺留在門把上，若下一名來送便當的人摸到，就可能沾到便當上再送到其他房間，造成其他房間住客感染，這些都是容易犯的小失誤。

陳時中說，很多醫院電梯內都註明「禁止戴手套按電梯」，就是擔心人們以為戴著手套很乾淨，卻可能透過按電梯造成間接傳播。

媒體詢問，是否要求防疫旅館旅客取餐時要戴口罩。陳時中說，目前沒有這樣的規定，畢竟短暫開門造成空氣傳播的風險相對低，但確實可以考慮開門時都要把口罩戴起來，避免取餐時咳兩下，把病毒留在地上或門把上，造成間接傳播。（編輯：管中維）1101217

（指揮中心提供）