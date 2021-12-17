北市防疫旅館2人可能因氣流染疫 取餐時間將錯開

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台北市副市長蔡炳坤表示，北市防疫旅館確診的2名民眾，可能是因開門取餐時短暫接觸到流動氣流，將來防疫旅館取餐時間可能要錯開。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市副市長蔡炳坤表示，在防疫旅館檢疫時住隔壁房、先後確診的2名民眾，可能是因開門取餐時短暫接觸到流動氣流，將來防疫旅館取餐時間可能要錯開。

一名自柬埔寨入境的30多歲女性（案16859）在檢疫期滿返家後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值12；個案在台北市防疫旅館檢疫期住隔壁房的30多歲男性（案16870）隨後也確診，Ct值31。

台北市副市長蔡炳坤今天至松山高中視察第2劑BNT疫苗施打情況，接受媒體聯訪時被問及此事。

蔡炳坤指出，這兩名個案沒有接觸與互動，但送餐取餐時門會打開、氣流透過走道流通，有可能是因這種短暫的氣流接觸導致。

蔡炳坤說，因為兩名個案都是確診Delta變種病毒株，應該是有關聯性，已請空調專業人員至現場會勘，並請專家學者討論這種傳染可能性。接下來所有防疫旅館都要加強送餐與取餐部分，可能取餐時間也要區隔。

另一方面，衛生局表示，BNT疫苗接種今天排定8所校園施打，另各校與醫療院所持續媒合接種時間，預計明年1月14日完成。

衛生局表示，若學生尚未接種第1劑疫苗及教職員工尚未完整接種者，皆可於校園一併接種。若未選擇於校園集中接種及國小年滿12歲學生，則至指定院所預約接種，由家長陪同至合約醫療院所完成疫苗接種。

而考量高三學生學測或學生比賽等因素未能於學校接種，將與教育局協調於春節前規劃設置補接種特別門診。（編輯：李錫璋）1101217