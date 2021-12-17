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疫情43/300

桃園防疫旅館群聚7人檢出同病毒株 跨樓層關聯待判定

2021/12/17 12:32（12/18 16:09 更新）
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桃園出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中17日宣布，6例COVID-19境外移入病例改判為本土病例。（中央社製圖）
桃園出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中17日宣布，6例COVID-19境外移入病例改判為本土病例。（中央社製圖）
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（中央社記者江慧珺台北17日電）桃園某防疫旅館8人確診COVID-19，指揮中心指揮官陳時中今天說，其中7人檢出同病毒株，6人同住6樓確定為群聚，另1人住8樓，與群聚案的關聯性與傳染途徑仍待判定。

桃園市某防疫旅館先後出現8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中包含指標個案在內同住6樓的確診者共6例，其餘2人則位於5樓與8樓，群聚關聯性備受關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午出席衛生福利部民國110年中醫藥發展獎勵第1屆玉階獎頒獎典禮，會後接受媒體聯訪時證實，桃園防疫旅館8名確診者中，有7人檢出相同病毒株，分別為6樓的6人與8樓1人；另1人住在5樓，因病毒量太低無法完成定序。

陳時中說，同住6樓的6人無庸置疑屬同一群聚事件，目前判定是環境污染導致，至於8樓確診者雖定序為相同病毒株，但與6樓群聚案的關聯性與傳染途徑仍待判定。

媒體詢問是否病毒透過空調傳播，陳時中說，目前判定是環境因素，不能完全排除透過空調傳播的可能性，故指揮中心已請感染管制相關醫學會進行全台防疫旅館總體檢，並要求改善空調通風。

陳時中說，目前看起來防疫旅館人員雖然都很遵守標準作業程序（SOP），但若未經基本訓練可能忽略一些細節，故透過體檢將檢視人員基本感控概念是否落實；他直言，若有重大過失可能要求停止防疫旅館業務，而集中檢疫所也暫停春節專案預約訂房，因應可能的需求。

防疫旅館出現群聚，是否可能影響社區安全，陳時中說，原本14天檢疫加上採檢，已是很好的防守，但若防疫旅館出現內部傳染，假設入住第7天感染，到了第14天不一定能檢驗的到，可能在自主健康管理期間才發病，故要加強檢驗。

陳時中說，入住防疫旅館後多次採檢，就是為了及早發現可能的確診者，並及早將病人移出，避免環境遭到污染，防疫必須一層一層進行。

另針對1名染疫外籍漁工自高雄搭機前往澎湖縣，陳時中說，初步報告顯示仲介並無疏失，因該名漁工已完成14天檢疫與7天專案自主健康管理，共21天都待在集中檢疫所，21天期滿後就與一般人一樣，並非在自主健康管理期間亂跑。

陳時中說，該名外籍漁工Ct值高，2度採檢Ct值分別為37.06與41，代表病毒量低，目前初判該名外籍漁工是在國外染疫，目前處於檢驗陰陰陽陽的階段，但仍待進一步血清抗體採檢證實。

媒體詢問，外界質疑為何是地方先爆出個案，中央是否有所隱匿。陳時中回應，指揮中心每天都會在疫情記者會上公布確診者案號、入境日期與確診日等訊息，並無隱匿，針對疫情已有第一手訊息，但個別的訊息則可能有個別的爆料。（編輯：陳政偉）1101217

桃園市某防疫旅館先後出現8例COVID-19確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）17日表示，其中7人檢出同病毒株，6人同住6樓確定為群聚，另1人住8樓，與群聚案的關聯性與傳染途徑仍待判定。中央社記者江慧珺攝 110年12月17日
桃園市某防疫旅館先後出現8例COVID-19確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）17日表示，其中7人檢出同病毒株，6人同住6樓確定為群聚，另1人住8樓，與群聚案的關聯性與傳染途徑仍待判定。中央社記者江慧珺攝 110年12月17日
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