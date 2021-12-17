北市防疫旅館個案接觸者均陰性 對社區影響漸弱

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）台北市防疫旅館發生群聚感染，指揮中心比對發現，兩人感染的病毒株曾在美國驗出至少1600例，研判是案16870傳染給案16859，但因接觸者採檢均陰性，對社區影響漸弱。

一名本國籍30多歲女性（案16859）11月底回台完成14天檢疫後，卻在返家自主健康管理期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）且病毒量高。

中央流行疫情指揮中心緊急匡列採檢同住家人及旅館住客、工作人員，發現在防疫旅館住個案隔壁房、自美國入境的旅客也確診（案16870）。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，經比對兩人病毒基因定序，證實兩人都感染最早在印度發現的Delta變異株，且為同一感染源，研判應是案16870傳染給案16859，因此案16859改判本土病例。

（指揮中心提供）

在接觸者採檢方面，陳時中說，目前案16859的4名同住者採檢均陰性，檢疫旅館同樓層其餘10名旅客也都是陰性，由於個案足跡單純，20名社區接觸者檢驗也都是陰性，研判對社區的影響持續降低，但還有待觀察。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，北市防疫旅館2名確診者感染的病毒不僅基因定序相同，也和先前確診的本土或境外移入個案不同，且經過比對，美國有1600多筆相同病毒株，因此研判感染源應該是美國入境的案16870，才會將案16859改判本土病例。

至於兩人感染途徑為何，陳時中表示，由於旅館員工採檢均為陰性，研判透過員工傳染的可能性低，比較有可能透過環境感染，不排除是同時開門取餐時，因氣流流動造成感染，可能性雖低，但仍會要求加強通風排風系統檢查。

陳時中說，如果以開門有空氣流動就會染疫，飛機上密閉空間風險就更高，但實際上並沒有發現飛機上有大量確診的狀況。（編輯：管中維）1101217