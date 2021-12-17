桃園防疫旅館群聚案 員工、社區接觸者53人均陰性

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桃園防疫旅館爆群聚，8名個案中有7人確定為群聚感染。（中央社製圖）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）桃園防疫旅館爆群聚，8名個案中有7人確定為群聚感染。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前研判案16851對社區影響較大，所幸旅館員工、社區接觸者都陰性。

桃園市防疫旅館昨天爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染疫情，先後出現8名確診者，其中包含指標個案在內同住6樓的確診者共6例，其餘2人則位於5樓與8樓，群聚關聯性備受關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午證實，桃園防疫旅館8人當中，有7人驗出相同病毒株，6人同住6樓確定為群聚，另1人住8樓，初判是環境因素造成感染，但傳染途徑仍待釐清。

陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，經研判，7名基因定序相同的個案中，住在6樓、從越南入境的40多歲男（案16768）應是境外移入病例，也是此案感染源，因此其餘6例全數改判為本土病例（案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865）。

不過，陳時中指出，由於案16851已經進入社區，因此對社區影響較大，根據疫調，旅館37名員工採檢均陰性、16名社區接觸者也都是陰性。

至於回溯採檢的旅客，陳時中說，無論檢疫期滿採檢或專案採檢者共有418人，目前已知400人陰性、3人陽性、15人檢驗中，其中已有316人送集中檢疫所隔離。

陳時中指出，另一名住在5樓的染疫個案（案16872）雖然與這次群聚案無關，也曾進入社區，但因過去在柬埔寨就染疫過，且病毒量低，研判處於陰陰陽陽的狀況，對社區影響小。（編輯：吳協昌）1101217

桃園防疫旅館爆群聚，8名個案中有7人確定為群聚感染。圖為16日防疫人員進出旅館進行相關作業。（中央社檔案照片）