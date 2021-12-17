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疫情40/300

台北桃園防疫旅館群聚 7例境外移入改判本土

2021/12/17 14:24（12/17 21:12 更新）
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指揮中心指揮官陳時中17日宣布，台北、桃園防疫旅館群聚感染分別有1例、6例COVID-19境外移入病例改判為本土病例。（中央社製圖）
指揮中心指揮官陳時中17日宣布，台北、桃園防疫旅館群聚感染分別有1例、6例COVID-19境外移入病例改判為本土病例。（中央社製圖）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北17日電）台北、桃園出現防疫旅館群聚感染，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，7例COVID-19境外移入病例改判為本土病例，包括桃園6例、台北1例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，經初步研判，桃園防疫旅館群聚疫情的感染源應是境外移入的案16768，也就是從越南入境的40多歲男子，遭傳染的6人（案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865）全數改判本土個案。

其中，案16821、案16841、案16851、案16856均為住在旅館6樓個案；案16862則是住在8樓的個案。

台北防疫旅館群聚感染方面，陳時中說，經調查台北市防疫旅館2名確診個案病毒序列一致，均感染同一株Delta變異株，確定為群聚感染，研判案16870應該是主要感染源，被感染的案16859改判本土個案。（編輯：陳政偉）1101217

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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