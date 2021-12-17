進站不願配合掃描實聯制 台鐵自家人爆肢體衝突

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台鐵苗栗站11月有2名乘客進站時，不願配合「簡訊實聯制」而與站務員發生肢體衝突。站方17日證實，2名乘客是局本部工務處員工，雙方因對防疫認知溝通不良引發事端，絕不是「毆打」。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）台鐵苗栗站11月發生有2名乘客進站時，不願配合掃描防疫實聯制QRcode而與站務員肢體衝突，站方今天證實，2名乘客是局本部工務處員工，雙方對防疫認知溝通不良引發事端。

台鐵苗栗站長吳兆迪今天告訴中央社記者，這起事件發生在11月23日深夜10時許，李姓站務員擔任「防疫小天使」工作，提醒乘客須掃描防疫實聯制QR Code進站，有5名乘客出示員工識別證通過剪票口時，其中3人依規定掃描，另外2人認為已有其他同行者掃描即可，不願掃描，但李姓站務員堅持落實防疫規定，雙方一陣口角後，發生肢體衝突。

根據目擊民眾拍攝當時狀況，站務員與2名男子多次拉扯、推擠，期間站務員一度被推去撞牆，隨後鐵路警察到場，將雙方隔開，後續帶回警所處理。

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吳兆迪表示，與站務員發生衝突的是2名局本部工務處同仁，事後由主管陪同到苗栗站向李姓站務員道歉並商談和解，雙方一度達成共識，但後續2人疑似未履行和解內容，李姓站務員態度傾向堅持提告傷害，站方只能尊重。

吳兆迪指出，目前配合中央防疫措施，實施「簡訊實聯制」乘車，乘客除強制戴口罩外，須掃描防疫實聯制 QRcode進入閘門，李姓站務員是按照規定執勤且求好心切，未料雙方溝通不良，引發口角，釀成自家人肢體衝突，但絕不是「毆打」。（編輯：李錫璋）1101217