30多歲女第3次採檢陰性 排除本土染疫可能性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內20日出現一名30多歲女性疑似為本土個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥21日表示，這名女性第3次PCR採檢結果為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）國內昨天出現一名30多歲女性疑似為本土個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，這名女性第3次PCR採檢結果為陰性，再加上血清抗體陰性，排除本土染疫可能性。

指揮中心指揮官陳時中昨天下午在疫情記者會中宣布，雖然沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，但有一名驗出陽性的疑似個案，判定結果受關注。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，這一名女性初次PCR採檢檢體陽性，Ct值為32，衛生單位立即將原檢體送至衛生福利部昆陽實驗室，原檢體採檢為陰性，再次進行第3次PCR採檢，結果仍然為陰性，考量這名女性血清抗體為陰性，決定排除本土個案可能性。

指揮中心今天並公布國內新增10例COVID-19移入確定病例，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞、美國、柬埔寨、越南、英國、印尼入境，入境日介於今年11月22日至12月19日。另確診個案中無新增死亡。

針對案16936早已於11月22日入境，但今天才確診，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案16936為20多歲印尼籍女性，陸續於7至8月完成接種2劑科興疫苗，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，12月20日因工作需求自費採檢確診。

羅一鈞說，初步研判案16936應早已於國外確診，已匡列接觸者14人，其中13人列居家隔離，餘1人列自主健康管理。莊人祥補充，案16936的血清抗體檢驗中，屬於自然感染生成的N蛋白陽性，與今天排除本土染疫可能性的30多歲女性是不同情形。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6826例確診，分別為2173例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1101221