中研院P3實驗室調查報告列3大疏失 N95等關鍵防護裝備沒穿戴

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中研院染疫案調查報告發現，實驗人員沒戴N95口罩、雙層手套、護目鏡，也沒在生物安全櫃中做實驗，離開時甚至先脫口罩，2週內將開罰。圖為中研院基因體研究中心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北20日電）指揮中心今天公布中研院染疫案調查報告，發現實驗人員沒戴N95口罩、雙層手套、護目鏡，也沒在生物安全櫃中做實驗，離開時甚至先脫口罩，2週內將依法開罰。

前中央研究院 P3實驗室 P3實驗室小百科 生物實驗室依危險程度由低至高可分成P1至P4四個等級，P1實驗室最單純，設有實驗工作台及洗手槽等，而P3實驗室則是操作第三級危險群微生物實驗室，不僅須設置高壓蒸氣滅菌器等外，實驗室還需具負壓定向氣流，以避免病原菌外洩。

P3實驗室可操作的感染性生物材料為造成人類嚴重或潛在致命疾病的生物，因此所有移出實驗室的物品都必須進行除污，實驗室研究人員也需受過專業訓練，在個人裝備防護上，不論著裝或卸裝也都有SOP。

衛福部統計，國內共有18間P3實驗室，中研院在SARS疫情後新建2座P3實驗室，一座在基因體研究中心、一座在生醫所。與新型冠狀病毒相關的實驗工作內容包含病毒培養，以及協助中和性抗體、快篩、藥物、疫苗等研發。 看更多 關閉 人員日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），初步研判實驗人員未落實防護措施，造成環境污染，中央流行疫情指揮中心令中研院10天內繳交調查報告，釐清感染途徑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，中研院昨晚10時將報告送抵指揮中心，內部調查共發現3項感染暴露風險因子。

陳時中說，首先，實驗操作區與非操作區均存在環境污染，實驗動物操作也沒有在生物安全櫃中進行，導致髒墊料直接置於未封口的袋子，也未放置加蓋的容器中。

其次，陳時中指出，個案及其他實驗室人員均僅穿著一般防護裝備執行實驗，包括未戴N95口罩、雙層手套、護目鏡或面罩；第3，個案於脫除防護裝備過程先行脫口罩。

在感染途徑方面，中研院也列出3種可能性，陳時中說，首先是呼吸道直接暴露受污染的墊料粉塵、染疫動物受刺激而引發噴飛沫或氣膠的環境。

陳時中說，第2，由於實驗人員手套表面因直接操作染疫動物被污染，於脫卸防護裝備程序先誤脫口罩時，可能接觸臉部口鼻等部位造成感染；第3，防護裝備外層在操作區遭帶有病毒的物體表面污染，導致脫卸防護裝備程序先誤脫口罩時，讓口鼻暴露於脫卸過程而感染。

陳時中強調，23日將開會審視調查報告，並於2週內提出結論與建議，將依傳染病防治法第34條等法規裁處。

陳時中指出，針對此次染疫事件，中研院共提出7大檢討面向，包括檢討新進人員教育訓練與操作指導、實驗室SOP操作、實驗操作過程監控、個人防護裝備穿卸流程、意外事故通報流程、動物科學應用審核管理規範及感染性生物材料的使用管控，以及此次染疫事件成因的系統性問題。（編輯：管中維）1101220

（指揮中心提供）