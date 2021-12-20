12/20增11境外移入 1例疑似本土判定中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心宣布，20日新增11例境外移入，另有1名疑似本土仍在判定中。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北20日電）疫情指揮中心宣布，今天國內沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案，也無本土確診病例，但有1名疑似本土仍在判定中；另外，今天新增11例境外移入。





中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說明，新增11例COVID-19境外移入個案，為7例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自義大利、美國、德國、法國、巴西、越南及菲律賓入境，入境日介於今年12月5日至12月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6816例確診，分別為2163例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。



2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張雅淨）1101220