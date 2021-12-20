疑本土病例複驗、2採都陰性 將3採做最後判定

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指揮中心20日證實，國內出現一名疑似本土病例，但複驗、採檢都陰性，研判可能是檢體的檢驗出問題。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北20日綜合報導）指揮中心今天證實，國內出現一名疑似本土病例，但因此後複驗、採檢都陰性，研判可能是檢體的檢驗出問題，且接觸者也都陰性，將等3採結果做最後判定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，雖然沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，但有一名驗出陽性的疑似個案，正在進行判定。

陳時中表示，這名個案被驗出陽性後，因Ct值相當高，依慣例會進行複驗，但原檢體經昆陽實驗室複驗卻是陰性，且自然感染的N抗體陰性，僅打過疫苗的S抗體陽性。

陳時中指出，為求謹慎，後來又針對該個案進行第2次採檢，但檢驗結果也是陰性，因此決定再採檢一次，若檢驗結果維持陰性，就不會列入確診病例，若為陽性則列案號並進一步判定感染狀況。

有媒體詢問，這名個案是否可能是先前沒確診，但感染已久的舊案，接觸者是否須匡列。

陳時中表示，由於這名個案抗體都是陰性，個案接觸者檢驗也都是陰性，因此研判應該不是舊案，更有可能是檢體的檢驗出問題，在判定上必須謹慎一點。

另外，桃園防疫旅館爆發群聚疫情，許多旅客入境剛隔離14天，如今被回溯匡列，又要再隔離14天，傳出將組成自救會要求賠償。

陳時中說，相關求償要看理由，但會盡量幫助，另強調入住集中檢疫所是因應檢疫必要性，不需付任何費用，也是為了大家安全，請各界多包含。

桃園市政府衛生局透過通訊軟體表示，民眾提出賠償問題，將待中央釐清責任歸屬後，採取相對應處置措施。

衛生局說，防疫旅館舊案追溯、擴大採檢範圍及3日後進住房客隔離14天，目的是確保防疫旅館及社區安全。市府完全理解高標準防疫措施的確會造成民眾負擔，衛生局將盡全力降低民眾不舒服的感覺。市府針對民眾的不便，將提供本案居家隔離民眾慰問金。（編輯：張雅淨）1101220