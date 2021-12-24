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疫情11/300

居家檢疫比照住防疫旅館 溝通切勿開門大喊

2021/12/24 17:59（12/24 18:16 更新）
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疾管署提醒返家檢疫期間禁止外出，切勿開門用喊的和家人溝通。（指揮中心提供）
疾管署提醒返家檢疫期間禁止外出，切勿開門用喊的和家人溝通。（指揮中心提供）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）外界擔心春節檢疫7+7方案成防疫破口，疾管署今天提醒，返家檢疫期間禁止外出，切勿開門用喊的和家人溝通，同住者也不可搭大眾交通工具，出現疑似症狀須立即通報就醫。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，春節檢疫方案能否落實是防疫關鍵。

衛福部疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬今天下午在疫情記者會中表示，因應邊境持續出現返鄉人潮，也有部分民眾可能回到家中進行居家檢疫，提醒返家檢疫期間須比照在防疫旅館，全面禁止外出。

蘇家彬表示，民眾如果和家人同住，千萬不可和同住家人接觸，可透過通訊軟體或電話與家人聯繫，切勿打開房門用喊的溝通，若非得開門溝通，雙方都必須戴上口罩且維持1公尺以上距離，避免傳染。

蘇家彬說，檢疫期間個人衣物盡可能自己清洗，或是放著等檢疫結束後，一併拿出來清洗，房內也應減少垃圾產出，若真沒辦法，處理垃圾時務必把垃圾袋包好綁緊，確定不會露出、污染到其他環境，再開門放到房門外，同住者處理垃圾時也應配戴手套、噴酒精消毒。

他指出，除了檢疫者不可外出，同住家人也不可和檢疫者共用房間，或使用同一間衛浴、共同吃飯等。

蘇家彬強調，入境者在家中檢疫期間，同住者將採加強版自主健康管理，外出一定要配戴口罩、與他人保持社交距離，不可搭乘大眾交通工具、不能參加演唱會等，也應記錄每天行程，早晚量體溫、落實實名制。

除此之外，同住者也應於第3天及第7天自費進行家用快篩，若同住者出現疑似症狀，務必立刻跟衛生局聯繫或撥打1922告知後才可就醫，就醫時也要講清楚家裡有檢疫人員，以利醫師判斷。（編輯：陳政偉）1101224

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
春節檢疫專案選擇7+7方案的民眾，自21日起陸續期滿，凡PCR檢測陰性且居家檢疫符合規定，即可返家檢疫。（中央社製圖）
春節檢疫專案選擇7+7方案的民眾，自21日起陸續期滿，凡PCR檢測陰性且居家檢疫符合規定，即可返家檢疫。（中央社製圖）
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